Οι «πράσινοι» ακολούθησαν το παράδειγμα των υπολοίπων ευρωπαϊκών συλλόγων -Λίβερπουλ, Τσέλσι, Ρόμα. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα κατά του ρατσισμού. Με βασικό σύνθημα «we can’t breathe» οι παίκτες του Γιώργου Δώνη γονάτισαν αποτίοντας φόρο τιμής στον Αφροαμερικάνο Τζορτζ Φλόιντ που δολοφονήθηκε στην Μινεάπολις από τον αστυνομικό Ντέρεκ Τσόβιν. Στο κέντρο βρέθηκε ο 21χρονο Κριστιάν Κόναν, ο Ιταλός με ρίζες από την Ακτή Ελεφαντοστού που είχε παίξει ως δανεικός στον Λεβαδειακό στον α’ γύρο του πρωταθλήματος.

Το πανό που σήκωσαν οι δώδεκα «πράσινοι» έγραφε «we can’t breathe». Επίσης, στην ανάρτησή της στα social media, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έγραψε: «Together we ar stronger. All against racism. Enough is enough», που σημαίνει «Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί. Όλοι μαζί ενάντια στο ρατσισμό. Ανεχτήκαμε αρκετά».

Έκλεισε στην Ίντερ ο Βαγιαννίδης

Οριστικά παίκτης της Ίντερ είναι από το μεσημέρι της Τετάρτης ο 18χρονος Γιώργος Βαγιαννίδης! Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ταλαντούχος πλάγιος αμυντικός έστειλε υπογεγραμμένο στους νερατζούρι το νέο του συμβόλαιο και η ανακοίνωση της απόκτησης του θα επικυρωθεί μετά τις υποχρεωτικές/τυπικές εξετάσεις που θα πραγματοποιήσει στο Μιλάνο τον επόμενο μήνα.

Οπως σας είχαμε ενημερώσει, το κλείδωμα του «deal», αφορούσε σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ιντερ, παρότι η ιταλική ομάδα προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να τον «δέσει» για πέντε χρόνια!

Στο «χρυσό» συμβόλαιο του Βαγιαννίδη προβλέπονται ετήσιες απολαβές της τάξεως των 300.000 ευρώ και επιπλέον μεγάλα μπόνους προσωπικών συμμετοχών και ομαδικών στόχων.

Όλα δείχνουν Πογιάτος

Πριν λίγες ώρες ο Ντάνι Πογιάτος ακολούθησε τον επίσημο λογαριασμό της Super League στο twitter, με τις φήμες να φουντώνουν ότι είναι ο νέος αντικαταστάτης του Γιώργου Δώνη. Ο 46χρονος Ισπανός προπονητής της Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν η πρώτη επιλογή του Ρόκα, φαίνεται ότι πλέον ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Αθήνα.

Ο Ισπανός τεχνικός αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τα ηνία του Παναθηναϊκού με τις διαπραγματεύσεις να περνούν στο τελικό τους στάδιο. Πλέον, όλα δείχνουν ότι υπάρχει συμφωνία με τον Ντάνι Πογιάτος να ετοιμάζεται να μπει στο αεροπλάνο με προορισμό την Ελλάδα.

Σημειώνεται, μάλιστα, πως πλέον έχει και τη συγκατάθεση της Ρεάλ Μαδρίτης προκειμένου να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ντάνι Πογιάτος την τελευταία διετία έχει να επιδείξει πολύ καλή δουλειά στην ομάδα Νέων της Ρεάλ Μαδρίτης και στην Ισπανία θεωρούν πως τον 46χρονο τεχνικό ως έναν προπονητή με «σκληρή» νοοτροπία και αγωνιστική φιλοσοφία και ικανότητα στο να βελτιώνει και να εξελίσσει παίκτες.