Διπλασίασε τις νίκες του στο Ultimate Tennis Showdown ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Στο τουρνουά με τους ιδιόμορφους κανονισμούς νίκησε δύσκολα τον Ρισάρ Γκασέ στον «ξαφνικό θάνατο». Οι δύο αθλητές πήραν από δύο δεκάλεπτα σετ και οδηγήθηκαν στο 5ο και τελευταίο. Στη συγκεκριμένη φάση, όποιος πάρει δύο συνεχόμενους πόντους, κερδίζει το ματς.

Ο Τσιτσιπάς έφτασε στο 5-3 και πήρε τη νίκη (17-12, 14-15, 15-12, 13-15, 5-3).

It goes to the Greek god. 🇬🇷@StefTsitsipas claims his first @UTShowdown win over Benoit Paire.#UTShowdown pic.twitter.com/UVj5MhcQEY

— Tennis Channel (@TennisChannel) June 14, 2020