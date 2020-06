Επιβεβαιώθηκαν όλα τα σενάρια που ήθελαν τον Γιώργο Βόβορα, να είναι πλέον στο τιμόνι του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2020-2021. Σύμφωνα και με την ανακοίνωση της ΚΑΕ, ο 43χρονος προσπονητής που υπήρξε συνεργάτης του Αργύρη Πεδουλάκη, του Τσάβι Πασκουάλ και του Ρικ Πιτίνο, αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτου προπονητή της ομάδας, για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021». Στις πρώτες του δηλώσεις ο 43χρονος τεχνικός ανέφερε: «Αποτελεί μεγάλη τιμή και τεράστια ευθύνη για μένα να βρίσκομαι στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Είμαι πολλά χρόνια μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας και αντιλαμβάνομαι το βάρος της ευθύνης που αναλαμβάνω. Δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια. Υπόσχομαι πως μαζί με τους συνεργάτες μου θα εργαστούμε σκληρά προκειμένου να πετύχει η ομάδα τους στόχους της και να δικαιώσουμε τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη της». Ο Έλληνας τεχνικός υπόσχεται, στο site της ομάδας σκληρή δουλειά ώστε να δικαιωθεί η διοίκηση για την επιλογή της στο πρόσωπό του.

Το Who is Who του Γιώργου Βόβορα

Ο Γιώργος Βόβορας γεννήθηκε στις 18/1/1977 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας. Πραγματοποίησε τα πρώτα του προπονητικά βήματα στη Χαλκίδα ως βοηθός προπονητή (2000-02), ενώ ακολούθησαν ο Άλιμος (2002-03), ο Μίλωνας (2003-05) και ο Δούκας (2005-07). Τη σεζόν 2007-2008 βρέθηκε για πρώτη φορά σε πάγκο ομάδας της Α1 καθώς ήταν συνεργάτης του Αργύρη Πεδουλάκη στο Ρέθυμνο, ενώ στη συνέχεια οι δυο τους βρέθηκαν μαζί και στον ΠΑΟΚ (2008-09).

Το 2009 ο Βόβορας ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ πανηγυρίζοντας μαζί του την άνοδο στην Α2, ενώ ακολούθως επέστρεψε στην Α1 ως βοηθός προπονητή στα Τρίκαλα. Η διετία 2010-2012 τον βρήκε εκ νέου δίπλα στον Αργύρη Πεδουλάκη, αυτή τη φορά στο Περιστέρι.

Το καλοκαίρι του 2012 οι δυο τους ήρθαν στον Παναθηναϊκό, πριν μετακινηθούν στη Ρωσία και την Unics Kazan. Από εκεί ο Γιώργος Βόβορας πήγε στο ΑΠΟΕΛ ως πρώτος προπονητής κατακτώντας το Κυπριακό Κύπελλο και το 2016 επέστρεψε ξανά στον Παναθηναϊκό πάλι μαζί με τον Αργύρη Πεδουλάκη.

O Γιώργος Βόβορας παρέμενε μέχρι σήμερα στο «τριφύλλι» από το πόσο του βοηθού προπονητή στο πλευρό των Τσάβι Πασκουάλ, Ρικ Πιτίνο και Αργύρη Πεδουλάκη, ενώ διετέλεσε υπηρεσιακός προπονητής σε τρεις περιόδους (Οκτώβριος 2016, Δεκέμβριος 2018 και Νοέμβριος 2019).

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ως head coach των «πράσινων» τη σεζόν 2019-2020 σε δύο ματς της Euroleague μέτρησε ισάριθμες εκτός έδρας νίκες επί των Zalgiris Kaunas και FC Bayern Munich.