Ο άνθρωπος που βασικά θέλει από την Ελλάδα να κοουτσάρει τον Γιάννη Αντετοκούμπο σε Ολυμπιακούς αγώνες και όλα τα άλλα ας γίνουν στάχτη και μπούρμπερη ξαναχτύπησε.

Ο Ρικ Πιτίνο, ο Αμερικανός Hall of Famer προπονητής μίλησε σε ένα από τα πιο διαδεδομένα podcasts στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και μεταξύ άλλων κλήθηκε να σχολιάσει και την αντιπαλότητα που υπάρχει στην Ελλάδα, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε αντιπαραβολή με την ατμόσφαιρα που μπορεί να επικρατήσει σε ένα κολλεγιακό ντέρμπι του NCAA όπως μεταξύ του Duke και του North Carolina.

Ο Πιτίνο αναφέρθηκε στις επισκέψεις του «τριφυλλιού» στο ΣΕΦ λέγοντας πως χρειάζεται η αποστολή να περνάει κάτω από τιw ασπίδες των ΜΑΤ (κάτι το οποίο δυστυχώς είναι αληθές για τα ελληνικά γήπεδα) για να προστατευτεί ενώ εξήγησε με λεπτομέρειες και τι συνέβη την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο Φάληρο. Και εδώ προέβη σε μία σοβαρότατη καταγγελία που βέβαια «χωλαίνει» αρκετά στην τεκμηρίωση.

This week on World of Basketball

former Panathinaikos & current Iona Gaels head coach Rick Pitino talks about the crazy Panathinaikos-Olympiacos rivalry

June 18, 2020