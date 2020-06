O Στέφανος Τσιτσιπάς Έλληνας πρωταθλητής θα έχει τη μοναδική εμπειρία να τεθεί αντιμέτωπος με έναν εκ των πιο θεαματικών αλλά και ιδιόρρυθμων τενιστών στον κόσμο, τον ένα και μοναδικό Ντάστιν Μπράουν (19:30). Ο 35χρονος Γερμανός δεν έχει πετύχει ακόμα κάποια νίκη στα πρώτα του δύο ματς στο UTS, ωστόσο, με το παράξενο και απρόβλεπτο στιλ παιχνιδιού του θα θέσει ερωτήματα στον Στέφανο σε ένα ματς που αναμένεται να είναι ο ορισμός της διασκέδασης.

Το δεύτερο Σαββατοκύριακο του UTS συνεχίζεται με ενδιαφέροντες αγώνες και την είσοδο του Κορεντάν Μουτέ (αντικατέστησε τον Πούιγ) αλλά κυρίως του Ντομινίκ Τιμ που έχασε τις δύο πρώτες αγωνιστικές λόγω της συμμετοχής του στο Adria Tour του Βελιγραδίου.

Ο Αυστριακός θα κλείσει το πρόγραμμα του Σαββάτου απέναντι στον Ρισάρ Γκασκέ (23:15) ενώ ο πρωτοπόρος, μέχρι στιγμής, της διοργάνωσης, Ματέο Μπερετίνι θα δοκιμαστεί κόντρα στον πολύπειρο Φελισιάνο Λόπεζ (22:00) που δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου:

Μουτέ-Περ (17:00)

Ποπίριν-Γκοφάν (18:15)

Μπράουν-Τσιτσιπάς (19:30)

Λόπεζ-Μπερετίνι (22:00)

Γκασκέ-Τιμ (23:15)

Διπλασίασε τις νίκες του στο Ultimate Tennis Showdown ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Στο τουρνουά με τους ιδιόμορφους κανονισμούς νίκησε δύσκολα τον Ρισάρ Γκασέ στον «ξαφνικό θάνατο». Οι δύο αθλητές πήραν από δύο δεκάλεπτα σετ και οδηγήθηκαν στο 5ο και τελευταίο. Στη συγκεκριμένη φάση, όποιος πάρει δύο συνεχόμενους πόντους, κερδίζει το ματς.

Ο Τσιτσιπάς έφτασε στο 5-3 και πήρε τη νίκη (17-12, 14-15, 15-12, 13-15, 5-3)

It goes to the Greek god. 🇬🇷@StefTsitsipas claims his first @UTShowdown win over Benoit Paire.#UTShowdown pic.twitter.com/UVj5MhcQEY

— Tennis Channel (@TennisChannel) June 14, 2020