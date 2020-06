Τον Παναθηναϊκό, στο άδειο από κόσμο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, «Γ. Καραϊσκάκης» θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή (21/6, 21:30) στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των playoff της Super League.

Οι «πράσινοι» θέλουν διακαώς μια νίκη αφού στα τελευταία παιχνίδια μετά και την επανέναρξη του πρωταθλήματος δεν τα κατάφεραν καθώς μετρούν δύο ισοπαλίες κόντρα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Οι παίκτες του Γιώργου Δώνη θέλουν να κατακτήσουν τη νίκη για να ανέβει η ψυχολογία τους, με τον Φεντερίκο Μακέντα να δίνει μέσα από τα social media σύνθημα της συσπείρωσης. Συγκεκριμένα ο Ιταλός επιθετικός, ο οποίος είναι και φέτος πρώτος σκόρερ του Τριφυλλιού, αλλά δεν έχει ακόμη καταφέρει να σκοράρει απέναντι στους Πειραιώτες, έγραψε «Όλοι μαζί », στα ελληνικά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής των Play Off:

Σάββατο 20 Ιουνίου

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

21:30 Ολυμπιακό Στάδιο, ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή 21 Ιουνίου

21:30 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία των Play Off:

1. Ολυμπιακός 72 57-10

2. ΑΕΚ 55 45-23

3. ΠΑΟΚ 53 50-24

4. Παναθηναϊκός 46 36-24

5. Άρης 37 42-36

6. ΟΦΗ 34 36-40

—————————————————–

* Ο ΠΑΟΚ έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 7 βαθμών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής των Play Out:

Κυριακή 21 Ιουνίου

19:15 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

19:30 Ξάνθη Arena, Ξάνθη – Παναιτωλικός

Δευτέρα 22 Ιουνίου

19:30 AEL FC Arena, Λάρισα – ΝΠΣ Βόλος

20:00 ΔΑΚ Λαμίας, Λαμία – Πανιώνιος

Η βαθμολογία των Play Out:

7. Αστέρας Τρίπολης 34 35-38

8. Ατρόμητος 33 32-37

9. Λαμία 31 22-33

10.Λάρισα 30 29-38 (4)

11.ΝΠΣ Βόλος 30 24-43 (1)

12.Παναιτωλικός 20 23-44

13.Ξάνθη 18 21-33

14.Πανιώνιος 15 17-45

—————————————————–

* Ο Πανιώνιος άρχισε τη σεζόν με -6 βαθμούς. Η Ξάνθη έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 12 (7+5) βαθμών.

* Ξάνθη και Ατρόμητος έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.