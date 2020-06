Γενέθλια έχει σήμερα ο Λιονέλ Μέσι και η Μπαρτσελόνα του ευχήθηκε με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ κλείνει τα 33 και ο σύλλογός του έστειλε ευχές με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. O Μέσι είνια ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή κι ένας από τους κορυφαίους που έχουν περάσει ποτέ από το άθλημα. Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Μπαρτσελόνα και της εθνικής ομάδας της πατρίδας του. Κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ τερμάτων σε ένα ημερολογιακό έτος. Έξι φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας. Έξι φορές νικητής του Χρυσού Παπουτσιού. Ένα γκολ μακριά από τα 700 τέρματα καριέρας. Έχει 860 παιχνίδια, 298 ασίστ, 36 τρόπαια συνολικά με ιστορικά επιτεύγματα, μαγικές κινήσεις, γκολ που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, απαράμιλλο πείσμα, μαεστρία, ντρίμπλα που δύσκολα βρίσκεις όμοιά της, αλλά και τη μεγάλη κατάρα της αδυναμίας να πανηγυρίσει κάτι σπουδαίο με την «αλμπισελέστε».



Ο Μέσι έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα σε ηλικία 17 ετών και 22 ημερών το 2004, με αποτέλεσμα να είναι ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία της Μπαρτσελόνα. Έχει περάσει σχεδόν άλλος τόσος χρόνος και η αλλαγή στο παρουσιαστικό του είναι εμφανής. Από χρόνο σε χρόνο συνήθιζε να αλλάζει look, πόσο μάλλον όταν προστίθενται και τα σημάδια του χρόνου.

Ο λογαριασμός list craze στο YouTube με αφορμή τα γενέθλια του αποφάσισε να συγκεντρώσει αυτές τις αλλαγές και να τις εντάξει σε ένα καταπληκτικό βίντεο. Με ένα όμορφο μοντάζ φωτογραφιών, έχει καταφέρει να βάλει στη σειρά την εικόνα του Μέσι από τη βρεφική ηλικία μέχρι τα 32. Σε 1,5 λεπτό βλέπουμε τη μεταμόρφωση του αρχηγού των ‘μπλαουγκράνα’ από ένα παιδί στον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της ομάδας και έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Ο θρύλος του Λιονέλ Μέσι γεννήθηκε ένα απόγευμα μιας Τρίτης του 1993, όταν ο μικρός βρισκόταν στο συνοικιακό γήπεδο της Γκραντόλι μαζί με τη γιαγιά του Σέλια, στην προπόνηση του μεγαλύτερου αδελφού του Ματίας. Στο διπλό που οργάνωσε η ομάδα έλειπε ένας παίκτης. Ήταν τότε που η Σέλια φώναξε τον προπονητή, λέγοντάς του να πάρει μέσα τον Λέο για να συμπληρώσει τις συνθέσεις. «Μα είναι πολύ μικρός», απάντησε εκείνος, όμως η γιαγιά επέμεινε: «Εσύ βάλτον μέσα και θα δεις πώς παίζει ο πιτσιρικάς». Από την επόμενη μέρα, ο Μέσι έκανε πλέον και επίσημα προπονήσεις με την Γκραντόλι, φορώντας για πρώτη φορά – πριν ακόμα συμπληρώσει τα έξι του χρόνια. Τρεις μήνες πριν κλείσει τα επτά του, ο Λέο βρέθηκε στα τμήματα υποδομής του Ροσάριο, ενός συλλόγου που είχε ομάδα στην Πριμέρα Ντιβισιόν της Αργεντινής. Στα έξι χρόνια που έμεινε εκεί (1994-2000), ο μικρός είχε μέσο όρο εκατό γκολ ανά σεζόν!

Στα δώδεκά του, γράφονταν ήδη άρθρα για αυτόν στον τοπικό Τύπο, που στο πρόσωπό του έβλεπε ένα μελλοντικό αστέρι. Σε ηλικία 13 ετών ο μάνατζέρ του στην Ισπανία, Οράσιο Γκατσιόλι, άρχισε να ψάχνει ευρωπαϊκή ομάδα για να στείλει τον πελάτη του. Και εκεί ήταν που μπήκε στη μέση η γνωριμία του Γκατσιόλι με έναν άλλο μάνατζερ, τον Τζουσέπ Μαρία Μινγκέγια.Ο Μινγκέγια, που ήταν εκείνος που είχε πάει τον Μαραντόνα στην Μπαρτσελόνα το 1982, ενημερώθηκε από τον Γκατσιόλι για το ανερχόμενο αστέρι του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και αμέσως ενημέρωσε με τη σειρά του τους “μπλαουγκράνα”.

Ο μικρός ταξίδεψε με τους γονείς του στην Βαρκελώνη, για να περάσει από δοκιμή. Πράγματι, η οικογένεια Μέσι ταξίδεψε τον Σεπτέμβριο του 2000 στην Ισπανία και βρέθηκε στην καταλανική πρωτεύουσα. Ήταν Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου του 2000, η ημέρα που θα μείνει γραμμένη με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Μπαρτσελόνα. Ο Λέο, 13 ετών, ήταν έτοιμος να περάσει από δοκιμή στο γήπεδο 2, δίπλα ακριβώς στο Mini Estadi, μπροστά σε ένα μεγάλο αριθμό από τεχνικούς των ακαδημιών του συλλόγου και υπό το βλέμμα του Τσάρλι Ρεσάκ. Οι υπεύθυνοι είχαν διοργανώσει ένα διπλό ανάμεσα σε Έφηβους (15 ετών) και Νέους (16 ετών), γιατί ήθελαν να δουν τον Λέο να αγωνίζεται με μεγαλύτερους σε ηλικία από εκείνον παίκτες. Παρόντες ήταν διάφοροι γνωστοί προπονητές της Μασία, όπως ο Κίκε Κόστας, ο Χοακίμ Ριφέ, ο Μιγκέλι, ο Τσάβι Γιορένς, ο Ροδόλφο Μπορέλ και φυσικά ο θρύλος της “αγροικίας”, Αλμπέρτ Μπενάιζες.

Το πρώτο συμβόλαιο του Μέσι με την Μπαρτσελόνα, γραμμένο πάνω στην περίφημη χαρτοπετσέτα του Τσάρλι Ρεσάκ στις 14 Δεκεμβρίου του 2000

Ο Ρεσάκ, με το που είδε τις πρώτες ενέργειες του Λέο στο γήπεδο, φώναξε την περίφημη πλέον φράση: «Cojones! πρέπει να υπογράψει ετούτη τη στιγμή!». Η ειρωνεία ήταν ότι το πρώτο συμβόλαιο του Μέσι ήταν γραμμένο σε μια χαρτοπετσέτα αφού Γκατσιόλι και Μινγκέγια, πίεσαν τον Τσάρλι Ρεσάκ για τον Μέσι σε μια καφετέρια μετά από έναν αγώνα τένις: «Στη Βαρκελώνη, στις 14 Δεκεμβρίου του 2000 και παρουσία των κυρίων Μινγκέγια και Γκατσιόλι, ο Κάρλες Ρεσάκ, τεχνικός γραμματέας της Μπαρτσελόνα, δεσμεύεται υπ’ ευθύνη του και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες αντίθετες γνώμες, να προσφέρει συμβόλαιο στον παίκτη Λιονέλ Μέσι, πάντα και εφόσον τηρηθούν τα συμφωνημένα ποσά». Από κάτω υπέγραψαν οι Ρεσάκ, Μινγκέγια και Γκατσιόλι. Μια εβδομάδα αργότερα, το περιεχόμενο της χαρτοπετσέτας αναγνωρίστηκε επίσημα σε συμβολαιογραφείο της Βαρκελώνης και έτσι ο Λέο άρχισε να ετοιμάζει τις βαλίτσες του για να εγκατασταθεί μόνιμα στη Μασία.

Happy 33rd Birthday Lionel Messi

860 games

699 goals

292 assists

34 trophies

6 Ballon d’Or

6 Golden Boots

The Greatest Ever isn’t done yetpic.twitter.com/ttGXYXoiq1

