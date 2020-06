Στην Ρωσία έχει επιστρέψει το ποδόσφαιρο με περιορισμένο αριθμό φιλάθλων στις εξέδρες. Ωστόσο, οι οπαδοί της Ζενίτ απέδειξαν για ακόμη μία φορά πόσο δημιουργικοί είναι και έφτιαξαν ένα τρομερό κορεό στο παιχνίδι της ομάδας τους με την Κρίλια Σοβέτοβ στο οποίο το ποδόσφαιρο νικά τον κορονοϊό. Σε αυτό εμφανίζεται ένας άνδρας με μάσκα να κρατά τον κορονοϊό. Στη συνέχεια, ο ιός φεύγει και εμφανίζεται μια μπάλα ποδοσφαίρου στα χέρια του.

Δείτε το τρομερό δημιούργημα των φίλων της Ζενίτ.

The Zenit fans with an anti-covid message before kick-off! 😷🦠 #ZenitKryliapic.twitter.com/65GfDssfuA — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) June 26, 2020

Από την άλλη ο κορονοϊός δεν εμπόδισε τους οπαδούς της Λίβερπουλ

Μπορεί να είμαστε σε εποχή κορονοϊού αλλά τα τριάντα χρόνια προσμονής ήταν πολλά και κανείς δε θα μπορούσε να συγκρατήσει τους οπαδούς της Λίβερπουλ να βγουν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα. Το ξέφρενο πάρτι που στήθηκε για την κατάκτηση του τίτλου τα είχε όλα ξέφρενους πανηγυρισμούς, συνωστισμό, αγκαλιές φιλιά και βεγγαλικά που έκαναν τη νύχτα μέρα. Οι φίλοι των «κόκκινων» από την μεγάλη τους δίψα για την επιστροφή στο θρόνο για πρώτη φορά έπειτα από το 1990, αδιαφόρησαν για την ανάγκη να προστατεύσουν την υγεία τους και να κρατήσουν αποστάσεις.

Χιλιάδες κόσμος βρέθηκε έξω από το γήπεδο με την λήξη της αναμέτρησης της Τσέλσι με τη Μάντσεστερ Σίτι και γιόρτασε για την τεράστια επιτυχία της αρμάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

Στο Λίβερπουλ πια δεν χρειάζεται να ονειρεύονται. Το πρωτάθλημα επέστρεψε στο Άνφιλντ…

«Tell the world… We are Liverpool, champions of England. Πείτε στον κόσμο. Είμαστε η Λίβερπουλ, πρωταθλητές Αγγλίας», όπως έγραψαν οι Κόκκινοι στα social media…

Συγκινημένος ο Γιούργκεν Κλοπ συγκλόνισε τον κόσμο της Λίβερπουλ, λίγη ώρα μετά την μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος της Premier League. Ο Γερμανός προπονητής εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και ξέσπασε σε δάκρυα ευτυχίας για το σπουδαίο κατόρθωμα, έχοντας στο διπλανό παράθυρο τον Κένι Νταλγκλίς, στον οποίο και αφιέρωσε τον τίτλο από κοινού με την έτερη δόξα του συλλόγου, Στίβεν Τζέραρντ. «Νιώθω ανακούφιση μετά τους τρεις μήνες διακοπής, δεν ξέραμε πώς θα επιστρέψουμε. Απόψε είναι για όλο τον κόσμο, μείνετε σπίτι να πανηγυρίσετε, όλοι μαζί θα το πανηγυρίσουμε. Είμαι περήφανος για όλο το τιμ μου. Ήταν ένα τρομερό ταξίδι από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα. Είδαμε όλοι μαζί το παιχνίδι με τους παίκτες, θα το απολαύσουμε σήμερα, είναι περισσότερο απ’ ότι θα μπορούσα να ονειρευτώ» είπε μεταξύ άλλων ο Κλοπ.