Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις αλλά και δύο καυτά ντέρμπι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής των Play off και Play out της Super League 1. Το Σάββατο την αυλαία ανοίγει το ματς μεταξύ ΟΦΗ και Παναθηναϊκού στο Γεντί Κουλέ, καθώς και η κρίσιμη αναμέτρηση για τα play out ανάμεσα σε Πανιώνιο και Ξάνθη.

Την Κυριακή (28/6) ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Κλέανθης Βικελίδης» (19:15 Novasports2), ενώ στις 21.30 η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός κάνουν πρόβα τελικού την Κυριακή, στις 21:30, στο ΟΑΚΑ στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Μετά την πρόκρισή τους στον τελικό του κυπέλλου οι δυο μονομάχοι θα αναμετρηθούν τρεις φορές μέσα σε ένα μήνα.

Στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής για τα play off της Super League, η ΑΕΚ θέλει τη νίκη για να παραμείνει στη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και στόχος του είναι να το κατακτήσει αήττητος.Ντέρμπι ωστόσο έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή, στις 19:15, θα αναμετρηθούν οι αιώνιοι αντίπαλοι της πόλης, Άρης και ΠΑΟΚ. Μετά τον αποκλεισμό τους από το κύπελλο θέλουν αμφότεροι να επιστρέψουν στις επιτυχίες. Ο Άρης θα κυνηγήσει τη νίκη για το γόητρο και ο ΠΑΟΚ για να διατηρηθεί στη δεύτερη θέση.

Ενώ την ίδια μέρα Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης θα δώσουν τη δική τους μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με δύο αναμετρήσεις για τα play out, Βόλος-Λαμία και Ατρόμητος-ΑΕΛ.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής των Play off και Play out:

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Play off

ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 21.30

Play out

Πανιώνιος-Ξάνθη 19.15

Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

Play off

Άρης-ΠΑΟΚ 19:15

ΑΕΚ-Ολυμπιακός 21.30

Play out

Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 19:30

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Play out

Βόλος-Λαμία 19:30

Ατρόμητος-ΑΕΛ 20:00

Η βαθμολογία των Play off:

Ολυμπιακός 72

ΠΑΟΚ 56

ΑΕΚ 56

Παναθηναϊκός 46

Αρης 38

ΟΦΗ 34