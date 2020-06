Σε πολύ καλή διάθεση ήταν ο ο διεθνούς φήμης Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τη νίκη του επί του Ρώσου Αλεξέι Ποπίριν (με 3-1 σετ) στο Ultimate Tennis Showdown που διοργανώνει η Ακαδημία Μουράτογλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής μετά τη νίκη του κόντρα στον Πόπιριν οδηγεί την κούρσα στο Ultimate Tennis Showdown. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε… κέφια και δεν χάλασε το χατήρι των δημοσιογράφων που του πήραν μια μίνι συνέντευξη, κατά τη διάρκεια break.

Πιο αναλυτικά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς τραγούδησε το ρεφρέν του «Apologize» των One Republic. Ο ίδιος δέχθηκε, τραγούδησε το ρεφρέν και πήρε τα συγχαρητήρια των ρεπόρτερ. Και στη συνέχεια είπε αστειευόμενος: «Προσπαθώ. Τo όνειρό μου είναι να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision», ενώ όταν ρωτήθηκε για το Wimbledon, τόνισε πως η διοργάνωση της Eurovision είναι πιο σημαντική για αυτόν.

Να σημειωθεί ότι οι OneRepublic είναι αμερικανικό συγκρότημα της pop rock μουσικής σκηνής. Δημιουργήθηκαν στο Κολοράντο το 2003 και απέκτησαν ευρεία φήμη μετά την κυκλοφορία του σινγκλ Apologize, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία διεθνώς. Το πρώτο τους τραγούδι «Apologize» παρουσιάστηκε στο άλμπουμ του Timbaland το 2007 με τίτλο Shock Value. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως σινγκλ στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος Dreaming Out Loud . Το σινγκλ έγινε τρεις φορές πλατινένιο (πουλώντας 3 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις ΗΠΑ και πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις παγκοσμίως, ως τον Απρίλιο του 2008. Αναρριχήθηκε στην τρίτη θέση στο U.K. Official Top 40 Week στις 1 Νοεμβρίου του 2007.

Υπενθυμίζουμε πως ο Στεφ είχε τραγουδήσει και μετά την κατάκτηση του ATP Finals του Λονδίνου, στις 18 Νοεμβρίου 2019 με την κούπα ανά χείρας. Τότε είπε το «I am so excited». και σε πολύ καλύτερη εκτέλεση απ’ ό,τι είχε κάνει με ένα τραγούδι του Μπομπ Μάρλεϊ παλαιότερα.



Στις 4 Νοεμβρίου 2019, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συμμετείχε στο Challenge Players Box γνωστής διοργάνωσης του Παρισιού στην οποία συμμετείχε και δέχτηκε να απαντήσει σε ερωτήματα που του έκαναν, αλλά και να κάνει διάφορες προκλήσεις. Και μεταξύ αυτών των προκλήσεων ήταν και να τραγουδήσει. Ξεκινώντας με τη φράση «η καριέρα μου στη μουσική ξεκινάει τώρα», ο Τσιτσιπάς εκτέλεσε το τραγούδι No woman, No Cry, του «βασιλιά της ρέγκε», Bob Marley και η ερμηνεία του ήταν απολαυστικά… αστεία.