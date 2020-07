Η μια νίκη διαδέχεται την άλλη για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Ultimate Tennis Showdown που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Μουράτογλου στη Γαλλία. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με ανατροπή πήρε τη νίκη (3-2 σετ) 3-2 (10-16, 11-13, 15-11, 19-5, 3-1) του Γάλλου Κορεντίν Μουτέ και εξασφάλισε και μαθηματικά την 1η θέση στην φάση των ομίλων. Παρόλα αυτά ο γάλλος μετά την ήττα που μάλλον δε του άρεσε ξέσπασε πάνω στον πατέρα Τσιτσιπά. Ο Μουτέ εκνευρίστηκε με τον Απόστολο Τσιτσιπά γιατί όπως είπε μιλούσε στον γιο του όταν εκείνος προσπαθούσε να συγκεντρωθεί και να σερβίρει και τον αποσυντόνιζε εντελώς.

Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος

Μάλιστα τον χαρακτήρισε ηλίθιο και τόνισε ότι δεν σέβεται κανέναν! Στις δηλώσεις που ακολούθησαν ο Στέφανος τόνισε ότι δεν μπορούσε να καταλάβει την αντίδραση Μουτέ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί στις 11/7 η τελευταία ημέρα της φάσης των ομίλων και στις 12/7 τα ημιτελικά με τον Στέφανο να έχει εξασφαλίσει μια θέση στην τετράδα.

