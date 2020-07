Ο Ένιο Μορικόνε έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια και σκόρπισε τη θλίψη όχι μόνο στον καλλιτεχνικό αλλά και στον ποδοσφαιρικό γιατί για όσους δεν το γνωρίζουν, ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης ήταν λάτρης του ποδοσφαίρου. Η Serie A μάλιστα αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του διάσημου Ιταλού συνθέτη στα επόμενα παιχνίδια της. Ο Μορικόνε ήταν οπαδός της Ρόμα και στο παρελθόν είχε αναλάβει να συνθέσει και τον ύμνο του Μουντιάλ που φιλοξένησε η Αργεντινή το 1978 με την βοήθεια της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μπουένος Άιρες.

Όπως έγινε γνωστό, στα επόμενα παιχνίδια του ιταλικού πρωταθλήματος, την ώρα της εισόδου των ομάδων στο γήπεδο θα ακούγεται από τα μεγάφωνα του γηπέδου το «Deborah’s Theme» το τραγούδι που έντυσε μουσικά την ταινία «Once Upon a Time in the West», στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Στους αγώνες του τριημέρου 7-8 και 9 Ιουλίου της 31ης αγωνιστικής κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο θα ακούγεται από μεγάφωνα η συγκεκριμένη μελωδία.