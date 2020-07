Τα ντέρμπι των Play Off που θα καθορίσουν την τελική κατάταξη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια θα κριθούν στη Novasports Arena! Οι φίλοι του ποδοσφαίρου την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά τις αναμετρήσεις ΟΦΗ – Ολυμπιακός, το μεγάλο και καθοριστικό ντέρμπι των «Δικεφάλων» ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για την 2η θέση και Άρης – Παναθηναϊκός για την εμβόλιμη 9η αγωνιστική. Την Κυριακή 19 Ιουλίου θα παρακολουθήσουν τους αγώνες Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΟΦΗ για την 10η και τελευταία αγωνιστική των Play Off του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Η εκπομπή «Η Ώρα των Πρωταθλητών» και οι Λίλα Κουντουριώτη, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας με συνεντεύξεις, εκλεκτούς καλεσμένους, όλο το ρεπορτάζ, αναλύσεις, στατιστικά, τις σημαντικότερες φάσεις και όλα τα παραλειπόμενα των αγώνων θα βάλουν τους φιλάθλους στο κλίμα των Play Off.

Παράλληλα, πέφτει και η αυλαία στο πρωτάθλημα των Play Out με την αγωνία να κορυφώνεται και οι συνδρομητές των καναλιών Novasports θα παρακολουθήσουν δύο αναμετρήσεις για την 7η και τελευταία αγωνιστική. To Σάββατο 18 Ιουλίου θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον αγώνα ΑΕΛ – Ξάνθη αλλά και το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης – Λαμία.

Play Off 9η αγωνιστική

Τετάρτη 15 Ιουλίου

⦁ 18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών – Pre Game Show, Novasports2HD και διαθέσιμη LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση της Λίλας Κουντουριώτη και του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

⦁ 19:15 ΟΦΗ – Ολυμπιακός Novasports2HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη και ρεπορτάζ των Γιώργου Αργυρόγλου και Βασίλη Κωνσταντόπουλου

⦁ 19:15 Άρης – Παναθηναϊκός, Novasports3HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Νίκου Τζουάννη

⦁ 21:30 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ των Γιώργου Βασιλείου και Κωστή Μπότσαρη

⦁ 23:30 Η Ώρα των πρωταθλητών – Post Game Show, Novasports1HD και διαθέσιμη LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση του Λίλας Κουντουριώτη και του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Play Off 10η και τελευταία αγωνιστική

Κυριακή 19 Ιουλίου

⦁ 18:30 Η Ώρα των πρωταθλητών – Pre Game Show, Novasports1HD και διαθέσιμη LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση της Λίλας Κουντουριώτη και του Γιαννίκου Δούσκα

⦁ 20:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και του Γρηγόρη Παπαβασιλείου ρεπορτάζ των Βασίλη Κωνσταντόπουλου, Γιώργου Βασιλείου και Διονύση Στρούμπου

⦁ 20:00 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Novasports2HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ τou Νίκου Τζουάννη και του Γιώργου Αργυρόγλου

⦁ 22:00 Η Ώρα των πρωταθλητών – Post Game Show, Novasports2HD και διαθέσιμη LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση της Λίλας Κουντουριώτη και του Γιαννίκου Δούσκα

Play Out 7η και τελευταία αγωνιστική

Σάββατο 18 Ιουλίου

⦁ 19:15 Αστέρας Τρίπολης – Λαμία, Novasports2HD και στο WebTV του Novasports.gr (https://www.novasports.gr/Web-TV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet) σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

⦁ 19:15 ΑΕΛ – Ξάνθη, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα