Στο GP Ουγγαρίας μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν -για ακόμη μία φορά- ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος μάλιστα ισοφάρισε τις νίκες του Μίκαελ Σουμάχερ. Η Mercedes έχει το ταχύτερο μονοθέσιο στην Formula 1 και με κάθε ευκαιρία το δείχνει. Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε περίπατο και δεν ζορίστηκε καθόλου. Αντίθετα ο Μαξ Φερστάπεν κόπιασε για τη δεύτερη θέση μιας και όλα από την αρχή πήγαν στραβά.

Στον γύρο σχηματισμού και με την βροχή να έχει σχηματίσει στην πίστα λιμνούλες ο Φερστάπεν γλίστρησε και το μονοθέσιο του έπεσε στις προστατευτικές μπαριέρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μπροστινή αεροτομή να σπάσει. Οι μηχανικοί της Redbull μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την έφτιαξαν και έτσι ο Φερστάπεν κατάφερε να τερματίσει στη δεύτερη θέση.

Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Βάλτερι Μπότας, ο οποίος στην εκκίνηση έκανε λάθος και ξεκίνησε πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα, αλλά το κατάλαβε και σχεδόν σταμάτησε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τον περάσουν αρκετά μονοθέσια και να πέσει πιο χαμηλά. Βέβαια το μονοθέσιο της Mercedes είναι από… άλλο πλανήτη και αυτό του έδωσε ώθηση να ανακάμψει και να μαζέψει το χαμένο έδαφος.

Για ακόμη μια φορά η Ferrari ήταν απογοητευτική με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να τερματίζει στην 6η θέση και ο Λεκλέρ στην 11η!

«Ήταν ένας αγώνας που έπρεπε να πιέσω και να κάνω καλή διαχείριση. Ευχαριστώ τα παιδιά, που εργάζονται στο εργοστάσιο και βρίσκονται στο εξωτερικό και βεβαίως όσους ήταν και εδώ. Τρομερή η εξέλιξη του αυτοκινήτου για το 2020. Η Ουγγαρία είναι ένας από τους αγαπημένους μου αγώνες και η ομάδα μας είναι φοβερή με καταπληκτική στρατηγική και ιδανικά πιτ στοπ», δήλωσε ο Χάμιλτον.

Max Verstappen comes home in second with Valtteri Bottas taking the final podium spot 👏

‘Get in there Lewis’ 🎧🗣

An eighth win in Hungary for @LewisHamilton – and he takes top spot in the driver standings after three races of the 2020 season 🏆#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/yHEPFZY4sO

— Formula 1 (@F1) July 19, 2020