Η ELPA (Ένωση Παικτών) βρίσκεται σε καθημερινές επαφές με την λίγκα, ούτως ώστε να είναι άπαντες προετοιμασμένοι, σε περίπτωση που υπάρξει νέα έξαρση του κορονοϊού στην Ευρώπη. Άλλωστε, όπως θεωρείται, πλέον δεν θα υπάρχει η δικαιολογία του «ξαφνικού» και όλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να πάρουν τα μέτρα τους, για να μην δημιουργηθεί το… αλαλούμ, που παρατηρήθηκε τους προηγούμενους μήνες.

Σύμφωνα με το «Sportando», η Ένωση Παικτών έστειλε ένα μήνυμα προς όλους τους αθλητές της διοργάνωσης, ξεκαθαρίζοντας πως οι τελικές επαφές με τη διοργανώτρια αρχή θα γίνουν στα μέσα Σεπτεμβρίου. Τότε θα συζητηθεί η κατάσταση σε κάθε χώρα και κάθε ομάδα και στη συνέχεια, σε συνεργασία με τους συλλόγους, θα βγουν νέοι κανόνες και το κατάλληλο πρωτόκολλο, σε περίπτωση που οι αγώνες μεταφερθούν σε άλλη τοποθεσία ή άλλη ημερομηνία, λόγω του ιού.

Το σημαντικό που σημειώνεται είναι πως οι ομάδες δεν θα μπουν ξανά σε καραντίνα πριν και μετά τα ταξίδια τους από την μία χώρα στην άλλη, ενώ αν χρειαστεί θα μεταβούν σε έναν προορισμό με… κυβερνητική απόφαση, σε περίπτωση που υπάρχουν νέοι περιορισμοί.

