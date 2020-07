Ο Ολυμπιακός προσπαθεί με κάθε τρόπο από το πρωί της Παρασκευής (24/7) να προϊδεάσει τους οπαδούς του, για την επιστροφή του Κώστα Σλούκα. Ο Έλληνας γκαρντ είναι έτοιμος να ανακοινωθεί για την επόμενη τριετία, κουβαλώντας τα όνειρα των φιλάθλων για σπουδαιότερες διακρίσεις.

Στο τελευταίο της ποστάρισμα λοιπόν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τονίζει ότι τοποθετήθηκε το τελευταίο κομμάτι του παζλ, ακολουθώντας της αναρτήσεις του Μάικλ Ντάγκλας και της κλεψύδρας.

Δείτε και θα καταλάβετε:

Last piece of the puzzle 🧩 🔜🔴⚪️ #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/QzGlxl3E8h

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) July 24, 2020