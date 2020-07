Λίγη ώρα πριν από την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του Κώστα Σλούκα, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έκαναν άλλο ένα tweet, αυτή τη φορά με μια λευκή πετσέτα και λεζάντα “όχι κι άσχημα”. Αυτό ήταν το έβδομο tweet των ερυθρόλευκων και όπως φαίνεται το τελευταίο πριν από εκείνο που περιμένει όλη η μπασκετική Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε με κάθε τρόπο από το πρωί της Παρασκευής (24/7) να προϊδεάσει τους οπαδούς του, για την επιστροφή του Κώστα Σλούκα. Στο τελευταίο της ποστάρισμα λοιπόν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τονίζει ότι τοποθετήθηκε το τελευταίο κομμάτι του παζλ, ακολουθώντας της αναρτήσεις του Μάικλ Ντάγκλας και της κλεψύδρας.

Δείτε και θα καταλάβετε:

Last piece of the puzzle 🧩 🔜🔴⚪️ #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/QzGlxl3E8h

