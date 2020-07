Για πρώτη φορά μετά την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού και την καραντίνα που επιβλήθηκε σε όλη την Ευρώπη, φίλαθλοι είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν αγωνιστική δράση από κοντά. Αυτό συνέβη στο Ταλίν. Η Εσθονία διοργανώνει φιλικό τουρνουά εθνικών ομάδων με τις υπόλοιπες χώρες της Βαλτικής, παρουσία τόσο της Λιθουανίας όσο και της Λετονίας. Ο εν λόγω αγώνας που διεξήχθη το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου είναι ο πρώτος με φιλάθλους στις εξέδρες.

Περίπου 1.500 φίλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου, για να δουν από κοντά τις δύο εθνικές ομάδες, οι οποίες προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να διατηρηθούν σε φόρμα και να “δέσουν” εν όψει των παραθύρων του χειμώνα. Αμφότερες μάλιστα παρουσιάζονται με αρκετά από τα αστέρια τους, δεδομένου ότι η Λιθουανία παρατάσσεται με Λούκας Λεκαβίτσιους, Μάριους Γκριγκόνις, Μαρτίνας Γκέμπεν και Ρόκας Γιοκουμπάιτις.

