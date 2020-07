Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται σε καλή κατάσταση και οι Σακραμέντο Κινγκς το έμαθαν από πρώτο χέρι, στη μεταξύ τους αναμέτρηση στη «φούσκα» του Ορλάντο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε και πάλι… κέφια, οι Κάιλ Κόρβερ και Μπρουκ Λόπες αποδείχθηκαν άξιοι συμπαραστάτες του και τα «Ελάφια» με 20/45 τρίποντα (σ.σ. 8 διαφορετικοί παίκτες βρήκαν στόχο) έφτασαν άνετα στη νίκη με 131-123, προσθέτοντας ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα στα φιλικά προετοιμασίας.

Από την πλευρά του, το Σακραμέντο, το οποίο παρατάχθηκε με δύο σημαντικές ελλείψεις (Χάρισον Μπαρνς, Ρίτσον Χολμς), δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικό, απέναντι στην ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στο εφετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ, και σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση, κυρίως στην άμυνα, ενόψει της επανεκκίνησης της σεζόν.

Ο «Greek Freak» χρειάστηκε να επέμβει μόνο στο πρώτο ημίχρονο, όταν οι Μπακς πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια έχοντας σκοράρει 80 πόντους (σ.σ. 80-60 το ημ.). Ο Αντετοκούνμπο είχε σε περίπου 16 λεπτά συμμετοχής σε αυτό το διάστημα 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, με 2/7 σουτ και 11/13 βολές, που ήταν και ο τελικός απολογισμός του. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε.

How do you stop this?

(Answer: you don’t) pic.twitter.com/tZcn9kfMF7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 25, 2020