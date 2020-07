Συγκεκριμένα ο Φάμπιο Κουαρταραρό πήρε την 3η σερί (2019 και τις δύο back to back φετινές) pole position στη Χερέθ, βάζοντας τα γυαλιά γι’ ακόμα μία φορά στον ανταγωνισμό. Πίσω από τον teammate του στην εργοστασιακή Yamaha του χρόνου ήταν και πάλι ο Μάβερικ Βινιάλες. Όπως έγινε γνωστό και επισήμως από την Honda, ο Μαρκ Μάρκεθ δε θ’ αγωνιστεί στον αγώνα της Κυριακής στην Χερέθ. Ο Μάρκεθ 5 μέρες μετά το χειρουργείο που έκανε μπήκε να δοκιμάσει στα δοκιμαστικά το πώς αισθάνεται, όμως δεν «έγραψε» καν χρόνο.

Two poles in a row for @FabioQ20! 🔥

Late drama as @mvkoficial12 has a session-topping lap time deleted for exceeding track limits! 🙌#AndaluciaGP 🏁 pic.twitter.com/TmhjTvSeED

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 25, 2020