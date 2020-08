Ο Λιούις Χάμιλτον είναι άρχοντας και με… τρεις ρόδες. Ο Βρετανός ήταν κυρίαρχος στο Γκραν Πρι του Σίλβερστοουν, αλλά όλα πήγαν να ανατραπούν στον τελευταίο γύρο. Εκεί όπου το ένα ελαστικό του κλάταρε και διαλύθηκε και ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής αναγκάστηκε να τρέξει όλο τον γύρο με… τρεις ρόδες, αλλά κατάφερε να πάρει την καρό σημαία και την τρίτη φετινή διαδοχική του νίκη!

Πίσω του ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull Racing, ο οποίος δεν κατάφερε να προλάβει να τον… πιάσει και να μαζέψει στον τελευταίο γύρο τη διαφορά με τον Χάμιλτον, με τον Σαρλ Σεκλέρκ της Ferrari να ανεβαίνει στο πόντιουμ. Το ίδιο που συνέβη στον Χάμιλτον, έπαθε και ο ομόσταυλός του Βάλτερι Μποτας αφού λίγο πριν το φινάλε κλάταρε το αριστερό του ελαστικό και έμεινε εκτός δεκάδας. Κάπως έτσι ο Χάμιλτον έφτασε τους 88 βαθμούς, με τον δεύτερο Μπότας να έχει 30 λιγότερους και ο Φερστάπεν να έχει 52, με τον Βρετανό πιλότο της Mercedes να έχει πάρει ήδη μεγάλο προβάδισμα για την κατάκτηση.

A dramatic final minute at Silverstone, as @LewisHamilton and his Mercedes hold on for a famous victory! 😮 🏆#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/CmD8hrz2Fw

— Formula 1 (@F1) August 2, 2020