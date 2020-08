Κάτοικος Anfield είναι πλέον ο Κώστας Τσιμίκας σε ένα deal που κόστισε 13 εκατ. ευρώ στην Λίβερπουλ. Ο Κώστας Τσιμίκας, όπως όλα δείχνουν, θα υπογράψει με τους πρωταθλητές Αγγλίας, πενταετές συμβόλαιο και σύντομα θα ξεκινήσει δουλειά με τη νέα του ομάδα. Η μεταγραφή του του 24χρονου παίκτη από Ολυμπιακό στην Λίβερπουλ όπως ήταν φυσικό «έριξε» το twitter με ατάκες για τον «έλληνα θεό».

Οι οπαδοί των «Reds» φαίνεται πως είναι εντυπωσιασμένοι με τον νεαρό μπακ κι έσπευσαν να σχολιάσουν στο διαδίκτυο, την επικείμενη μεταγραφή της ομάδας τους:

«Τον έχω παρακολουθήσει, τον θέλω αυτόν τον παίκτη» και «έχει τα πάντα για να τα πάει καταπληκτικά», «Είμαι χαρούμενος για την μεταγραφή του Τσιμίκα. Επιτέλους έχουμε έναν παίκτη να βασιζόμαστε για όταν δεν θα αγωνίζεται ο Ρόμπερτσον» ήταν μερικές από τις ατάκες που γράφτηκαν για τον παίκτη του Ολυμπιακού.

Ανάμεσα στα post που ανέβηκαν το twitter από οπαδούς υπάρχουν clips από τους αγώνες του Champions League αλλά και… μαθήματα για το πώς πρέπει να προφέρεται το όνομα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος.

Highlight clip of Liverpool target Konstantinos Tsimikas, put together by the talented @CompsFooty.pic.twitter.com/VVEbN9Tj75

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) August 7, 2020