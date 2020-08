Ο διάσημος τενίστας Πάμπλο Κουέβας θα είναι ο παρτενέρ του Στέφανου Τσιτσιπά στο διπλό στο τουρνουά που θα διεξαχθεί στο Σινσινάτι. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δήλωσε συμμετοχή στο διπλό στο φημισμένο τουρνουά των ΗΠΑ. Αυτή την στιγμή το συγκεκριμένο ζευγάρι δεν έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο κυρίως ταμπλό. Πέρυσι, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είχε αγωνιστεί στο διπλό του τουρνουά του Σινσινάτι με τον Νικ Κύργιο. Στο διπλό θα αγωνιστεί και ο διάσημος Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς μαζί με τον Φίλιπ Κραΐνοβιτς.

O Πάμπλο Κουέβας, ο κορυφαίος Ουρουγουανός τενίστας όλων των εποχών, που έχει βρεθεί αρκετές φορές απέναντι από τον έλληνα τενίστα και που γεννήθηκε πριν από 33 χρόνια στην Αργεντινή, έχει στην κατοχή του έξι τίτλους, όλους στην κόκκινη επιφάνεια! Βρίσκεται στο Νο.67 της παγκόσμιας κατάταξης, όμως την τετραετία 2014-2017 βρισκόταν ανελλιπώς στο Top 40. Το 2016, μάλιστα, είχε φτάσει ως το Νο.19, που αποτελεί career high. Είναι δεξιόχειρας και, όπως και ο Στέφανος, χτυπάει το backhand με το ένα χέρι.

