«Άγιο» είχε ο Βαλεντίνο Ρόσι, ο οποίος λίγο έλειψε να τραυματιστεί σοβαρά στο MotoGP της Αυστρίας, όταν ο Ζοάν Ζαρκό και ο Φράνκο Μορμπιντέλι συγκρούστηκαν και διέλυσαν τις μηχανές τους, με τις μοτοσυκλέτες τους να περνάνε… ξυστά από το κεφάλι του Ρόσι! 20 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας ο Ζοάν Ζαρκό πήγε να προσπεράσει τον Φράνκο Μορμπιντέλι, όμως οι δύο αναβάτες συγκρούστηκαν και έπεσαν άτσαλα στο έδαφος.

Γάλλος σηκώθηκε άμεσα και πήγε στο box του, όμως ο οδηγός της Petronas έφυγε με φορείο από την πίστα. Πάντως, στην επανεκκίνηση του αγώνα και οι δύο έτρεξαν κανονικά! Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι απείρως χειρότερα αν οι δυο μηχανές είχαν βρει τον Βαλεντίνο Ρόσι μετά την… εκτόξευσή τους, όμως ευτυχώς πέρασαν και η μία και η άλλη ξυστά από το κεφάλι του «Γιατρού», που γλύτωσε ένα (ακόμα πιο) αποκρουστικό ατύχημα.

Another scary accident at the #AustrianGP with Zarco and Morbidelli, Rossi narrowly escapes getting involved.#MotoGP pic.twitter.com/zeHCZy1WyG

— Graeme (@Clantastic) August 16, 2020