Στη Ρωσία μετακόμισε ο έμπειρος παράγοντας, Μάνος Παπαδόπουλος, ο οποίος έπειτα από μια πορεία 30 ετών στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που συνδυάστηκε με επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη, γυρίζει σελίδα στην καριέρα του και στη ζωή του. Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψή του, στη θέση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας. Εκεί, ο Μάνος Παπαδόπουλος θα συναντηθεί ξανά με τον Τσάβι Πασκουάλ, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στον Παναθηναϊκό την τριετία 2016- 2018, τον Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, αλλά και τον Κέι Σι Ρίβερς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στη ρωσική πόλη.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η Ζενίτ, ο Παπαδόπουλος βρίσκεται ήδη στη Ρωσία και έχει σηκώσει μανίκια, μπαίνοντας με το «καλημέρα» στο κλίμα της νέας του ομάδας. Παράλληλα, έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητικός διευθυντής σε ομάδα Euroleague, μετά τον Χρήστο Σταυρόπουλο, που ανέλαβε το συγκεκριμένο πόστο στην Αρμάνι Μιλάνο.

🏀Манос Пападопулос назначен спортивным директором Клуба. Греческий специалист уже приступил к работе.

🖊️ Manos Papadopoulos is hired sporting director of the Club. The Greek specialist has already started his new work. pic.twitter.com/OJYsTcOV3m

