Συνεχίζει το εκπληκτικό σερί του ο Ρομέλου Λουκάκου. Σκόραρε για 10ο συνεχόμενο ματς στο Europa με την φανέλα της Ίντερ. Ο άσος των «Νερατζούρι» έχει συμμετοχή σε 18 γκολ στα τελευταία δέκα παιχνίδια των Ιταλών στο Europa League, όπου έχει 14 γκολ και 4 ασίστ. Ο Βέλγος επιθετικός έκανε ρεκόρ με 10 σερί παιχνίδια στα οποία και σκόραρε.

18 – Romelu Lukaku has been directly involved in 18 goals in his last 10 UEFA Europa League matches (14 goals & 4 assists). The Belgian striker has scored in a record 10 successive games in the competition. Streak. pic.twitter.com/oFn0lybiXI

— OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2020