Ξανά στα ερυθρόλευκα ντύνεται ο Χοσέ Χολέμπας. Ο ομογενής άσσος επέστρεψε και επίσημα στον Ολυμπιακό, υπογράφοντας με τους «ερυθρόλευκους» συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Χοσέ Χολέβας καλώς όρισες, ξανά, στον Ολυμπιακό! / Welcome back to Olympiacos Jose Holebas! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #JoseHolebas #WelcomeJose pic.twitter.com/jI7ggvl9c7

