Ο Ρόναλντ Κούμαν είναι ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα της Καταλωνίας, που θα τον παρουσιάσει στο «Καμπ Νου». Ο 57χρονος προπονητής έλυσε το συμβόλαιό του με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας (KNVB) και καλείται να επαναφέρει τους Καταλανούς στο δρόμο των επιτυχών, μετά από μία αποτυχημένη χρονιά που ολοκληρώθηκε με τον πρωτοφανή διασυρμό (8-2) από τη Μπάγερν, στον προημιτελικό του Champions League. «Ήταν τιμή να είμαι ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ολλανδίας. Τα τελευταία δυόμισι χρόνια, έχω κάνει ό,τι μπορώ για να φέρω επιτυχίες με την Ολλανδία. Κοιτάζω πίσω με υπερηφάνεια για όσα έχουμε επιτύχει μαζί εκείνη την περίοδο. Η εθνική Ολλανδίας έχει ένα λαμπρό μέλλον, είμαι πεπεισμένος γι’ αυτό. Όλοι γνωρίζουν ότι η Μπαρτσελόνα είναι η ομάδα των ονείρων μου. Νιώθω πολύ ξεχωριστό για μένα να μπορώ να γίνω προπονητής εκεί» τόνισε ο Κούμαν σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ολλανδικής ομοσπονδίας.

Ο Κούμαν ανέλαβε την εθνική Ολλανδίας τον Φεβρουάριο του 2018. Υπό την ηγεσία του, οι «οράνιε» έδωσαν 20 παιχνίδια. Με τον Κούμαν στο πάγκο τους προκρίθηκαν για πρώτη φορά από το 2014 σε ένα μεγάλο τουρνουά, το EURO 2020, το οποίο έχει αναβληθεί έως το καλοκαίρι του επόμενου έτους, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Επίσης η Ολλανδία έφτασε στον τελικό του UEFA Nations League, όπου ηττήθηκε από την Πορτογαλία.

«Λυπούμαστε για την απόφαση του Ρόναλντ, αλλά σεβόμαστε την επιλογή του. Στην περίοδο που ο Ρόναλντ ήταν ομοσπονδιακός προπονητής, έχει επιτύχει πολύ καλά αποτελέσματα με την εθνική ομάδα. Έδωσε ξανά το χρώμα στην ομάδα, μετά από πολλά δύσκολα χρόνια. Και είμαστε πολύ ευγνώμονες γι’ αυτό. Εν τω μεταξύ, η ομάδα έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά, από την άποψη αυτή μπορούμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο» τόνισε ο επικεφαλής της ολλανδικής ομοσπονδίας, Έρικ Γκούντε.

