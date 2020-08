Ο Μπαμ Αντεμπάγιο μάζεψε 19 ριμπάουντ και σημείωσε 14 πόντους, οδηγώντας τους Μαϊάμι Χιτ σε μια νίκη 99-87 έναντι των Ιντιάνα Πέισερς και στην πρόκριση (4-0) στα ημιτελικά των playoffs τη Ανατολής, όπου θα περιμένει τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο ή το Ορλάντο, εάν καταφέρει και κάνει την μεγάλη ανατροπή. Μόλις 6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σημείωσε ο Τζίμι Μπάτλερ στα 23’02” που αγωνίστηκε, πρώτος σκόρερ για τους Χιτ ο Γκόραν Ντράγκιτς με 23 πόντους. Double double για τους Πέισερς από τον Μάιλς Τέρνερ (22 πόντοι, 14 ριμπάουντ), πρώτος σκόρερ ο Βίκτορ Ολαντίπο με 25 πόντους.

Έχοντας ηγέτη τον ΛεΜπρον Τζέιμς (30 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 10 ασίστ), οι Λος Άντζελες κέρδισαν 135-115 τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (135-115), έκανε το 3-1 στην σειρά των playoffs και απέχουν μία νίκη από την πρόκριση στα ημιτελικά.

Από το Πόρτλαντ ξεχώρισε ο Γιουσούφ Νούρκιτς, που έφτασε σε double double με 20 πόντους και των 13 ριμπάουντ.

Εξαιρετικοί οι Θάντερ επικράτησαν 117-114 των Ρόκετς και ισοφάρισαν σε 2-2 στην σειρά των αγώνων.

Εντυπωσιακοί Σρούντερ και Πόλ, που σημείωσαν 30 και 26 πόντους αντίστοιχα για την ομάδα της Οκλαχόμα, Στους 32 πόντους…σταμάτησε ο Χάρντετ για εκείνη του Χιούστον, που βέβαια αγωνίστηκε χωρίς τον Ουέστμπρουκ.

Νωρίτερα οι Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να φτάνει σε ένα ακόμα double double (31 πόντοι και 15 ριμπάουντ), νίκησαν 121-106 το Ορλάντο κάνοντας το 3-1 και πλέον βρίσκονται μία νίκη από την πρόκριση στα ημιτελικά (01:00/27.8).

