Στο NBA όπως φαίνεται δεν χωράει το «no politica». Oι Milwaukee Bucks έδειξαν ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να είναι απογυμνωμένος από απάθεια. Πρέπει να φέρει τις πληγές της κοινωνίας στην οποία ανήκει. Να τις αγκαλιάζει, να τις υπερασπίζεται. Γιατί κανένα δαχτυλίδι δεν είναι πιο ποθητό από τη δικαίωση, από τη δικαιοσύνη που αξίζει κάθε ρίσκο.

Κι αυτό το επιβεβαιώνουν οι παίκτες των Bucks οι οποίοι με κοινή δήλωσή τους γνωστοποίησαν γιατί αποφάσισαν να μη λάβουν μέρος στον αγώνα με τους Ορλάντο Μάτζικ, καταδικάζοντας τον πισώπλατο πυροβολισμό του Αφροαμερικανού Τζέικομπ Μπλέικ από λευκό αστυνομικό, καθώς και συλλήβδην τα περιστατικά ρατσιστικής βίας και τις δολοφονίες μαύρων από την αστυνομία στις ΗΠΑ.

«Παρά την έκκληση για αλλαγή, δεν έχει παρθεί καμία δράση γι’ αυτό και έτσι η προσοχή μας σήμερα δεν μπορούσε να είναι στο μπάσκετ» αναφέρουν χαρακτηριστικά στη δήλωση τους.

Full statement from the Milwaukee Bucks: pic.twitter.com/jjGEyVcCmB

«Οι τελευταίοι 4 μήνες ανέδειξαν τις διαρκείς φυλετικές ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι αφροαμερικανικές μας κοινότητες. Πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα χρησιμοποίησαν τη φωνή τους και τις πλατφόρμες τους για να μιλήσουν ενάντια σε αυτές τις αδικίες.

Τις τελευταίες μέρες στην πολιτεία μας το Γουισκόνσιν, είδαμε το φρικτό βίντεο του πισώπλατου πυροβολισμού του Τζέικομπ Μπλέικ επτά φορές, από έναν αστυνομικό στην πόλη Kenosha, και τους επιπρόσθετους πυροβολισμούς διαδηλωτών/ριών. Παρά την καθολική έκκληση για αλλαγή, δεν έχει υπάρξει καμία δράση, επομένως σήμερα δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε στο μπάσκετ.

Όταν μπαίνουμε στο γήπεδο και εκπροσωπούμε το Μιλγουόκι και το Ουισκόνσιν, αναμένεται από εμάς να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο, με τη μέγιστη προσπάθεια που μπορούμε, και να λογοδοτήσουμε ο ένας για τον άλλο. Λειτουργούμε σε αυτό το επίπεδο, και αυτή τη στιγμή, απαιτούμε το ίδιο από τους νομοθέτες και τους αξιωματούχους επιβολής της τάξης.

Ζητάμε δικαιοσύνη για τον Τζέικομπ Μπλέικ και απαιτούμε οι υπεύθυνοι αστυνομικοί να λογοδοτήσουν. Για να συμβεί αυτό, είναι επιτακτικό να συνεδριάσει ξανά η Νομοθετική Επιτροπή της Πολιτείας του Ουισκόνσιν, μετά από μήνες αδράνειας, και να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση ζητημάτων αστυνομικής λογοδοσίας, βιαιότητας και μεταρρύθμισης του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Ενθαρρύνουμε όλους τους πολίτες να εκπαιδευτούν, να αναλάβουν ειρηνική και υπεύθυνη δράση, και να θυμηθούν να ψηφίσουν στις 3 Νοεμβρίου».

Η ιστορική απόφαση των Bucks δημιούργησε «ωστικό κύμα» και στις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος που αγωνίζονταν την ίδια ημέρα και εν τέλει το NBA, αποφάσισε να αναβάλει τους αγώνες. Ωστόσο οι εξελίξεις δεν περιορίστηκαν στο NBA. Τρία ακόμη πρωταθλήματα, τα WNBA, MLB και MLS, επίσης ανέβαλλαν αγωνιστικές.

