Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουζέπ Μπαρτομέου, εξέφρασε την πρόθεση του να παραιτηθεί από την προεδρία της ομάδας, εάν ο Λιονέλ Μέσι εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα. Σύμφωνα με τον ισπανικό τηλεοπτικό σταθμό TV3, ο Μπαρτομέου, που βρίσκεται στη δίνη του κυκλώνα έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση.

«Εάν ο Λιονέλ Μέσι ανακοινώσει δημόσια την πρόθεσή του να μείνει στην Μπαρτσελόνα τότε ο πρόεδρος Μπαρτομέου είναι έτοιμος να κάνει ένα βήμα προς τα πίσω και να παραιτηθεί από τον προεδρικό θώκο», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Αν συμβεί αυτό ο Μπαρτομέου θα παραιτηθεί, όχι όμως και το διοικητικό συμβούλιο, που θα συνεχίσει να ηγείται του συλλόγου ως τις εκλογές, με προσωρινό πρόεδρο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ισπανίδα ρεπόρτερ Βερόνικα Μπρουνάτι “ο Μέσι θέλει να φύγει είτε είναι πρόεδρος ο Μπαρτεομέου είτε όχι. Η απόφασή του δεν έχει να κάνει μόνο με τον πρόεδρο αλλά με περισσότερα πράγματα.

Αισθάνεται πως ο σύλλογος δεν του προσφέρει ένα αθλητικό πρότζεκτ που να του επιτρέπει να ανταγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο”.

Messi wants to leave whether Bartomeu is here or not. His decision is about much more than just the president. He feels the club does not offer him a sporting project that allows him to compete at the highest level. [@verobrunati]

