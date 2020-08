Ο πρώτος τίτλος της νέας σεζόν στην Αγγλία πήγε στην κυπελλούχο Άρσεναλ, η οποία επικράτησε της πρωταθλήτριας Λίβερπουλ. Το 2019-20 έκλεισε με τους κόκκινους να κατακτούν το πρωτάθλημα και τους κανονιέρηδες να κάνουν δικό τους το κύπελλο. Το 2020-21, λοιπόν, άρχισε με τους Λονδρέζους να πανηγυρίζουν την κατάκτηση και του Community Shield, το αντίστοιχο Σούπερ Καπ, νικώντας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ήταν αυτή που προηγήθηκε στο 12′ με το πολύ ωραίο γκολ του Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος πανηγύρισε σαν τον Black Panther της Marvel, για να απαντήσει αυτή του Γιούργκεν Κλοπ με το κοντινό πλασέ του Μιναμίνο στο 73′.

Το 90λεπτο έληξε ισόπαλο και τα πάντα -αφού οι Άγγλοι δεν έχουν παράταση στον αγώνα του Community Shield- κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, όπου η Αρσεναλ ευστόχησε σε όλα, ενώ για τη Λίβερπουλ αποδείχθηκε μοιραίος ο Μπρούστερ, ο οποίος σημάδεψε το δοκάρι.

Στο 18ο λεπτό ο Ενκετία έκανε μετά από γύρισμα από δεξιά το σουτ κεντρικά εκτός περιοχής, ο Άλισον απομάκρυνε. Στο 27ο λεπτό ο ίδιος από τη θέση περίπου που βρέθηκε ο Ομπαμεγιάνγκ στη φάση του γκολ, έκανε το σουτ. Δεν ήταν τόσο καλό, ωστόσο, για να απειλήσει άμεσα τον Άλισον. Η μπάλα μετά το γύρισμα του Ρόμπερτσον στο 29′ πέρασε παράλληλα από την εστία του Μαρτίνες. Στο 51ο λεπτό οι ρεντς απείλησαν για την ισοφάριση. Ο Φιρμίνο κινήθηκε κεντρικά, έκανε το σουτ, η μπάλα όμως πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας που υπερασπίζεται ο Μαρτίνες.

Στο 55′ ο Μανέ βγήκε στην αντεπίθεση, στην πλάτη της άμυνας της Άρσεναλ, τετ-α-τετ με τον Μαρτίνες, ο οποίος σταμάτησε τον Σενεγαλέζο. Στο 59ο λεπτό ο Γιούργκεν Κλοπ πέρασε τον Μιναμίνο στον αγωνιστικό χώρο και στο 73ο ο Ιάπωνας ισοφάρισε.

Καθώς στο Κομιούνιτι Σιλντ δεν υπάρχει παράταση, το ματς οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Όλοι ευστόχησαν πλην του Μπρούστερ, τον οποίον ο Κλοπ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο λεπτό του επιπρόσθετου χρόνου.

Ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε στον πάγκο, καθώς δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Γερμανό προπονητή. Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, αντίθετα, ήταν εκτός αποστολής καθώς αντιμετώπιζε κι ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού.

All square in the #CommunityShield as @takumina0116 equalises! ⚽️ pic.twitter.com/zMeNEqMxUF

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 29, 2020