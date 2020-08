Για μία ακόμη φορά, ο Λιούις Χάμιλτον, θα εκκινήσει από την pole position ενός γκραν πρι. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Βρετανός οδηγός της Mercedes θα είναι μπροστά από τους υπόλοιπους αντιπάλους του στον αυριανό (30/08) αγώνα του Βελγίου, καθώς έκανε τον ταχύτερο χρόνο στα σημερινές (29/08) καταταρκτήριες δοκιμές. Μάλιστα μετά το τέλος της προσπάθειας του ο Λιούις Χάμιλτον τίμησε τον Τσάντγουικ Μπόουζμαν.

Ο 23χρονος Αμερικάνος ηθοποιός και παραγωγός, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του ως «Μαύρος Πάνθηρας» στις ταινίες της Marvel, απεβίωσε στα 43 του μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Pole for @LewisHamilton at Spa – and a new track record 🚀

Listen as he dedicates number 93 of his career to the late Chadwick Boseman #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/OjOZ7760gP

— Formula 1 (@F1) August 29, 2020