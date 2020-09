Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η δικογραφία εναντίον του Χάρι Μαγκουάιρ, του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ενεπλάκη σε ξυλοδαρμό στη Μύκονο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Τη δικογραφία δημοσίευσε το Πρώτο Θέμα και είναι δηλωτική της κατάστασης. Στη δικογραφία φαίνεται ο ποδοσφαιριστής να υβρίζει με χυδαίο τρόπο την Ελληνική Αστυνομία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κατηγορητήριο: «Απηύθυναν προς τους αστυνομικούς του Α.Τ. Μυκόνου τις εκφράσεις “Fuck you all, Fuck off, Fuck the greek Police, fuck policemen, fuck the Greece, fuck the greek civilization, I don’t give a shit!”, προσβάλλοντας με τον τρόπο αυτό την υπόληψη των αστυνομικών».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο: «Κατόπιν της ανωτέρω επέμβασης των αστυνομικών, ο α’ κατηγορούμενος (δηλαδή ο ποδοσφαιριστής) επιτέθηκε στον υπαστυνόμο (σ.σ.: αναφέρει το όνομά του). Τον απώθησε και του έφερε λάκτισμα στο δεξί του πόδι προξενώντας του οίδημα αριστερής και δεξιάς κνήμης ενώ ο γ’ κατηγορούμενος (σ.σ.: ο αδελφός του Χάρι Μαγκουάιρ) επιτέθηκε επίσης στον ανωτέρω αστυνομικό χτυπώντας τον με τις γροθιές του στο πρόσωπο προκαλώντας του ήπιο οίδημα άνω δεξιού χείλους».

Στη συνέχεια «ακολούθως κατόπιν της προσαγωγής των κατηγορουμένων στο Α.Τ. Μυκόνου και αφού απαιτήθηκε η συνδρομή και η επέμβαση της Ομάδας Ασφαλείας του Α.Τ. Μυκόνου, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του οι κατηγορούμενοι αντιστάθηκαν σθεναρά τραυματίζοντας τους αστυνομικούς και συγκεκριμένα ο α’ κατηγορούμενος απώθησε με δύναμη και έριξε στο έδαφος τον υπαστυνόμο προκαλώντας του εκδορές στο δεξιό αντιβράχιο, ισχυαλγία και οσφυαλγία δεξιού μέρους, ενώ επίσης κατά τη διαδικασία της χειροπέδησης απώθησε με δύναμη και χτύπησε με τα χέρια και τα πόδια του άλλον υπαστυνόμο προξενώντας του εκδορά στον δεξιό δείκτη και κάκωση δεξιού μικρού δακτύλου. Τέλος ο β’ κατηγορούμενος (σ.σ.: ο 28χρονος φίλος τους) χτύπησε με δύναμη τον αστυνόμο προκαλώντας του αμυχές στον αριστερό βραχίονα και στο αριστερό αντιβράχιο».

Αναφορικά με την κατηγορία περί δωροδοκίας, «ενώ είχε ολοκληρωθεί η σύλληψη των ανωτέρω κατηγορούμενων και ενώ αυτοί βρίσκονταν στον διάδρομο του ΑΤ Μυκόνου απευθύνθηκαν στην αγγλική γλώσσα στον υπαστυνόμο (σ.σ.: αναφέρεται το όνομα) και τους είπαν ότι θα τους δώσουν όσα χρήματα θέλουν προκειμένου να μη συλληφθούν γιατί είναι πολύ εύρωστοι οικονομικά ενώ ο α’ κατηγορούμενος τους είπε ότι μπορεί να τους δώσει όσα χρήματα θέλουν γιατί “είμαι ο αρχηγός της ομάδας ποδοσφαίρου Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ”».

Η κατάθεση του αστυνομικού



«Είμαι αστυνομικός και υπηρετώ στο Α.Τ. Μυκόνου. Στις 20-21.8, κατά το ωράριο 6-2 διατέθηκα για τη συγκρότηση συνεργείου ελέγχου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με πολιτική περιβολή μαζί με τον υπαστυνόμο β’ (σ.σ.: αναφέρει το όνομα) και τον αστυνόμο β’ (σ.σ.: αναφέρει το όνομα ). Στις 12.40 βρισκόμουν μαζί με τον διοικητή της υπηρεσίας μας, αστυνομικό υποδιευθυντή (σ.σ.: αναφέρει το όνομα) στη Μύκονο, περιοχή Φάμπρικα. Εκείνη τη στιγμή πλησίον σε εμάς βρισκόταν παρέα που μιλούσε αγγλική γλώσσα, απαρτιζόταν από τέσσερις άνδρες και πέντε γυναίκες και ετοιμαζόταν να επιβιβαστούν σε όχημα τύπου βαν μαύρο. Εκείνη τη στιγμή οι άνδρες της παρέας λογόφεραν με έναν άλλο άνδρα σε έντονο ύφος και για τον λόγο αυτό καθυστερούσαν να επιβιβαστούν. Για να αποκλιμακώσουμε το συμβάν κινηθήκαμε προς το μέρος τους πεζοί, επιδείξαμε την ιδιότητά μας και τους ζητήσαμε ευγενικά να λάβει τέλος η λογομαχία. Τότε ο άνδρας με τον οποίο λογόφερε η παρέα συμμορφώθηκε στις υποδείξεις μας ζητώντας συγγνώμη και αποχώρησε πεζός» ανέφερε ένας αστυνομικός και συμπλήρωσε:

«Ενώ αντιθέτως ο α’ (σ.σ.: Μαγκουάιρ) άρχισε να μας εξυβρίζει, να μας απειλεί στην αγγλική γλώσσα με τις φράσεις “Fuck you all, fuck the greek Police” και αποπειράθηκε να κινηθεί προς το μέρος του ατόμου που είχε αρχικώς λογομαχήσει προκειμένου να χειροδικήσει. Εγώ και ο διοικητής της υπηρεσίας σταθήκαμε ανάμεσά του και του ζητήσαμε να σταματήσει. Οι α’ , β’ , γ’ (σ.σ.: τα αδέλφια Μαγκουάιρ και ο φίλος τους), από κοινού αυτή τη φορά, μας απειλούσαν και μας εξύβριζαν και μας έσπρωχναν, ενώ ο γ’ κατηγορούμενος (σ.σ.: φίλος) χτύπησε με γροθιά το δεξιό μάγουλο του υπαστυνόμου (σ.σ.: αναφέρει το όνομα), με αποτέλεσμα να του προκαλέσει ελαφρύ τραυματισμό. Τελικώς από δική μας παρότρυνση εισήλθαν εντός του οχήματος και ζητήσαμε από τον οδηγό να τους πάει στο Α.Τ. Μυκόνου για τη διερεύνηση του συμβάντος. Ενώ το όχημα εκινείτο προς το Α.Τ. Μυκόνου εμείς ήμασταν από πίσω με συμβατικό περιπολικό αυτοκίνητο.

Κατά την άφιξή τους στο Α.Τ. Μυκόνου, μετά από λίγα λεπτά της ώρας και ενώ αποβιβάστηκαν από το όχημα, αιφνιδίως οι α’ και β’ (σ.σ.: Χάρι Μαγκουάιρ και φίλος) απώθησαν από κοινού βίαια εμένα και τον αστυνόμο (σ.σ.: αναφέρει το όνομα), τράπηκαν σε φυγή πεζοί και τελικώς σταμάτησαν σε απόσταση πενήντα μέτρων από την έδρα του Α.Τ. εν μέσω οδού εξυβρίζοντας και απειλώντας διαρκώς εμένα και τους λοιπούς συναδέλφους. Τότε τους ζητήσαμε ευγενικά να επιστρέψουν, πλην όμως συνέχισαν διαρκώς και αμετανόητα να μας εξυβρίζουν και να μας απειλούν στην αγγλική εκστομίζοντας τις φράσεις “I will kill you, fuck the police, fuck the policemen, fuck the Greece, fuck the greek civilization” θίγοντας την τιμή και την υπόληψη ημών και της Αστυνομίας, χλεύαζαν διαρκώς τη χώρα μας και τον ελληνικό πολιτισμό. Ο διοικητής της υπηρεσίας, για να αποφευχθούν τα χειρότερα, διέταξε να προσέλθει στην έδρα της υπηρεσίας η εποχούμενη και η ομάδα ασφαλείας. Μετά από λίγα λεπτά της ώρας ήρθε η ομάδα ασφαλείας κινήθηκαν διακριτικά στους α’ και β’ κατηγορούμενους ζητώντας ευγενικά να προσέλθουν στο τμήμα. Τότε αυτοί αρνήθηκαν να συνεργαστούν, αντιστάθηκαν σθεναρά, εξύβριζαν τους αστυνομικούς, προέβησαν σε λακτίσματα, κλωτσιές και μπουνιές σε αυτούς, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, τελικά ακινητοποιήθηκαν. [….]. Μετά τη σύλληψη, προτού οδηγηθούν στο κρατητήριο, οι α’ και γ’ (σ.σ.: αδέλφια Μαγκουάιρ) σε εμένα και στον αστυνόμο (σ.σ.: αναφέρει το όνομα) μας είπαν στην αγγλική γλώσσα ότι θα μας δώσουν όσα χρήματα θέλουμε προκειμένου να μη συλληφθούν γιατί είναι πάρα πολύ εύρωστοι οικονομικά. Επίσης ο α’ μας είπε ότι μπορεί να δώσει όσα χρήματα θέλουμε γιατί “είμαι ο αρχηγός της ομάδας ποδοσφαίρου Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ”».

Η κατάθεση του οδηγού το μαύρου βαν:

«Στις 21 Αυγούστου περί ώρα 24.00 με ενημέρωσαν από την εταιρεία να μεταβώ στην περιοχή Φάμπρικα για να παραλάβω οκτώ Βρετανούς πελάτες για να τους πάω στην κατοικία τους. Πήρα το βαν Mercedes χρώματος μαύρου και πήγα στην περιοχή όπου με περίμεναν οι πελάτες. Ενώ βρισκόμουν εντός του οχήματος πάτησα το κουμπί ώστε να ανοίξει η πόρτα και να εισέλθουν οι πελάτες. Εκείνη τη στιγμή κάποιοι από αυτούς εισήλθαν εντός ενώ ταυτόχρονα κατάλαβα ότι εκτός του οχήματός μου είχε δημιουργηθεί ένταση, αναστάτωση με τους πελάτες. Αμέσως βγήκα από το όχημα και είδα τους πελάτες μου να λογομαχούν σε έντονο ύφος με δύο άγνωστους άνδρες. Δίχως να ξέρω ποια ήταν η αιτία της λογομαχίας, προσπάθησα να τους ηρεμήσω αλλά αυτοί δεν με άκουσαν και συνέχισαν να λογομαχούν με τους άγνωστους, οι οποίοι άγνωστοι δεν αντιδρούσαν στα λεγόμενα των πελατών μου και παρέμεναν ψύχραιμοι. Εκείνη τη στιγμή ήρθαν τέσσερις άνδρες με πολιτικά, οι οποίοι δηλώνοντας την ιδιότητά τους ως αστυνομικών προσπάθησαν να ηρεμήσουν τις δύο πλευρές χωρίς να το καταφέρουν. Στη συνέχεια είδα έναν εκ των αστυνομικών να υποδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα στους πελάτες μου. Δηλώνοντας εκ νέου την ιδιότητά του ως αστυνομικού και προσπαθώντας από κοινού με τους υπόλοιπους αστυνομικούς να ηρεμήσουν την κατάσταση.

Έπειτα και αφού επικρατούσε ένταση, είδα τον έναν εκ των πελατών μου να απωθεί με τα χέρια του τον αστυνομικό που υπέδειξε την ταυτότητα. Εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί μου ζήτησαν να τους μεταφέρω όλους στο Α.Τ. Μυκόνου. Μπήκαν στο όχημα και συνοδεία του περιπολικού τους πήγα στο Α.Τ. Μυκόνου. Αφού φθάσαμε στο προαύλιο του Α.Τ. άνοιξα την πόρτα για να κατέβουν και οι αστυνομικοί τους ζήτησαν να εισέλθουν εντός του Αστυνομικού Τμήματος. Οι δύο εκ των πελατών μου, με το που το άκουσαν αυτό άρχισαν να τρέχουν σε παρακείμενο δρόμο και κάποιοι αστυνομικοί τους κυνήγησαν για να τους πιάσουν, δίχως όμως να τα καταφέρουν. Οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο προαύλιο και λίγα λεπτά αργότερα οι δύο πελάτες μου που τράπηκαν σε φυγή συνέχιζαν να παραμένουν στον δημόσιο δρόμο εκτός του αστυνομικού τμήματος φωνάζοντας κάτι προς τους αστυνομικούς. Έτσι, οι αστυνομικοί επιχείρησαν εκ νέου να τους κυνηγήσουν και τελικά κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και τους μετέφεραν στο Α.Τ.».