Μεγάλο σοκ έχει προκαλέσει στο παγκόσμιο τένις η είδηση πως η Κάρλα Σουάρεθ Ναβάρο διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες για έξι μήνες. Η Ισπανίδα τενίστρια κοινοποίησε μέσω των social media την είδηση δηλώνοντας πάντως αισιόδοξη και έτοιμη για να δώσει τη μάχη της προκειμένου να ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα υγεία που αντιμετωπίζει.

Η 31χρονη τενίστρια, πρώην Νο. 6 στον κόσμο, είχε ανακοινώσει αιφνιδιαστικά ότι η τρέχουσα σεζόν θα είναι η τελευταία της στο tour. Και πριν από λίγες ημέρες απέσυρε τη συμμετοχή της από το US Open. Τότε όμως άπαντες θεώρησαν πως αυτό συνέβη λόγω κάποιου τραυματισμού. Η Σουάρεθ Ναβάρο έχει δύο τίτλους στην κατοχή της, ενώ έχει φτάσει επτά φορές μέχρι τα προημιτελικά Grand Slam.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πριν από λίγες ημέρες διαγνώστηκα με λέμφωμα Hodgkin. Θα χρειαστεί να ακολουθήσω χημειοθεραπείες για έξι μήνες. Είμαι καλά, είμαι ήρεμη επί του παρόντος κι είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω ό,τι κι αν έρθει» ανέφερε η Ναβάρο.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. 💪🏻💪🏻

Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh

