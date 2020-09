Ποσό ρεκόρ μπορεί να συγκεντρώσει μια σπάνια κάρτα του MVP του NBA Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η κάρτα του Γιάννη Αντετοκούνμπο από την αγωνιστική περίοδο 2013-14 θα βγει σε δημοπρασία από την Goldin Auctions και μπορεί να συγκεντρώσει ένα ποσό – ρεκόρ. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας ανέφεραν στο “TMZ Sports” πως η μέγιστη προσφορά μπορεί να φτάσει τα 2 εκατομμύρια δολάρια!

Το σχετικό ρεκόρ έχει μέχρι στιγμής μια Upper Deck rookie card του ΛεΜπρόν Τζέιμς, η οποία πωλήθηκε έναντι 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία που έγινε τον Ιούλιο. Η δημοπρασία για τη κάρτα του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα ολοκληρωθεί την 21η Σεπτεμβρίου.

Δείτε την κάρτα

Our Late Summer Auction 🌊 is now open for bids! Kicking it off with Lot # 1 this @Giannis_An34 signed #NBA #Logoman Patch #RookieCard – an outstanding tribute piece depicting @Bucks superstar! #tradingcards #collect #thehobby #whodoyoucollect pic.twitter.com/VEXOwovA9S

— Goldin Auctions (@GoldinAuctions) August 31, 2020