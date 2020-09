Την πρώτη του νίκη στην F1 πήρε ο Πιέρ Γκασλί. Ο Γάλλος εκμεταλλεύτηκε τα αναπάντεχα γεγονότα που συνέβησαν στον αγώνα της Μόντσα, και πήρε την πρώτη νίκη για την AlphaTauri. Ο Λιούις Χάμιλτον, που ξεκινούσε από την pole, έφυγε μπροστά στην αρχή του αγώνα, αλλά ο Βάλτερι Μπότας έχασε θέσεις κι έμεινε πίσω από αργότερους οδηγούς, χάνοντας όποιες ελπίδες είχε για νίκη.

Η Ferrari βρισκόταν στις πίσω θέσεις, αλλά είδε και τους δύο τους οδηγούς της να εγκαταλείπουν από τον αγώνα νωρίς. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ έμεινε από φρένα, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στην Παραμπόλικα.

Ευτυχώς ο Μονεγάσκος ήταν εντάξει μετά το ατύχημα, αλλά ο αγώνας διακόπηκε για να καθαριστεί η πίστα.

🚩 RED FLAG 🚩

Big accident for Leclerc 💥

He loses it on the Parabolica and hits the wall hard, The Ferrari driver is out of the car.

📺 Live on Sky Sports F1

📱 Live on the App and Sky Go

💻 Live Blog: https://t.co/CkqLNAZAQx#SkyF1 | #F1 | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/JJKEiHUx0L

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 6, 2020