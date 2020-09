Η Μαρία Σάκκαρη έχασε 1-2 σετ (2-6, 7-6, 3-6) από τη σπουδαία Σερένα Ουίλιαμς για τους «16» του US Open τένις και έμεινε εκτός των προημιτελικών του αμερικανικού Grand Slam, πλησιάζοντας αρκετές φορές τη μεγάλη νίκη, όμως η εμπειρία της 38χρονης της έδωσε την πρόκριση. Η Σερένα προκρίθηκε για 17η φορά σε 20 σεζόν στα προημιτελικά του US Open και περιμένει εκεί μια εκ των Κορνέ ή Πιρόνκοβα.

Οι πόντοι ήταν 106-99 για τη Σερένα. Τα αβίαστα λάθη ήταν 43-38, με τη Σάκκαρη να έχει περισσότερα, αλλά οι winners ήταν 35-30 για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Η Σάκκαρη έφτασε σε 1/6 μπρέικ ποιντ και η Ουίλιαμς είχε 3/8.

. @mariasakkari takes the second set in a tiebreak and we’re off to a third 😱 #USOpen pic.twitter.com/fV4tmn7iye

Στο πρώτο σετ, η Ουίλιαμς προηγήθηκε 2-1, όμως η Σάκκαρη θα κάνει τριπλό μπρέικ πόιντ στο πέμπτο γκέιμ, αλλά η Αμερικανίδα έφτασε στο 3-2. Η Ουίλιαμς θα χάσει δύο μπρέικ πόιντ και θα φτάσει 4-2 και στο 6-3 στο σερβίς της.

Let it all out @serenawilliams!

She defeats Sakkari in a 3-set battle and is through to the QF 👊#USOpen. pic.twitter.com/TXFTxMXL34

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2020