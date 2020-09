Παρέμβαση προκειμένου οι σέρβοι… χούλιγκανς του τένις να σταματήσουν να βρίζουν την άτυχη επόπτη γραμμών Λόρα Κλαρκ, που δέχθηκε στο λαιμό -κατά λάθος- ένα μπαλάκι μετά από χτύπημα του κορυφαίου τενίστα, επιχείρησε να βάλει με ανάρτησή του στο Instagram ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Η Λόρα Κλαρκ είναι η γυναίκα που τραυματίστηκε από το μπαλάκι του σε αγώνα του US Open με αποτέλεσμα να αποκλειστεί ο Τζόκοβιτς.

Λίγες ώρες μετά τα δημοσιεύματα που αποκάλυψαν το λογαριασμό της Κλαρκ, δέχθηκε μαζική επίθεση από φίλους του σέρβου τενίστα με κατάρες ακόμα και για θάνατο. Ο Τζόκοβιτς κάλεσε τους φίλους του να τη στηρίξουν, λέγοντας ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποινή του αποκλεισμού του από το αμερικανικό Open.

«Αγαπημένοι μου #NoleFam, σας ευχαριστώ για τα θετικά μηνύματα. Επίσης, σας παρακαλώ να θυμάστε ότι η επόπτρια που χτυπήθηκε από την μπάλα χθες το βράδυ χρειάζεται τη στήριξη της κοινότητάς μας. Δεν έκανε κανένα λάθος. Σας ζητώ να είστε υποστηρικτικοί και ευγενικοί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Στιγμές σαν κι αυτές μας κάνουν μεγαλύτερους και δυνατότερους. Μοιράζομαι την αγάπη μου με όλους. Ευρώπη σου έρχομαι!» έγραψε στο Instagram.

Η επίθεση από υποστηριχτές του Νόβακ Τζόκοβιτς στην επόπτη ξεκίνησε όταν σερβικά ΜΜΕ εντόπισαν λογαριασμό της στο Instagram. Οπαδοί του Σέρβου άρχισαν να σχολιάζουν στο προφίλ της με απειλές αλλά και σοκαριστικά μηνύματα σε βάρος της Κλαρκ σε σχέση και με το γεγονός ότι πριν από μερικά χρόνια είχε χάσει τον γιό της σε δυστύχημα. «Μην ανησυχείς, γρήγορα θα τον συναντήσεις», έγραψε ένας χρήστης μεταξύ άλλων.

Σχεδόν κάθε ανάρτηση της Κλαρκ στο Instagram μέχρι το 2011 γέμισε με σχόλια οπαδών του σέρβου τενίστα. Το 2014 η Κλαρκ είχε τραυματιστεί στα χείλια όταν χτυπήθηκε από μπαλάκι μετά από σερβίς σε τουρνουά στο Λούισβιλ. Η ίδια δηλώνει παθιασμένη με την ενασχόλησή της με το τένις δηλώνοντας ότι «αυτό είναι κάτι που δεν το κάνεις για να βγάλεις χρήματα. Θα το έκανα και δωρεάν».

Novak Djokovic (-125), the #1 seed in the tournament just got defaulted from the US Open after hitting the line judge in the neck pic.twitter.com/dvJQgLPFfA

— Barstool Bets (@barstoolbets) September 6, 2020