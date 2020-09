Πολύ καλά ξεκίνησε το Σάββατο για τον Βαλεντίνο Ρόσι, ο οποίος στην τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών κατάφερε να κάνει τον καλύτερο χρόνο. Ο Ιταλός αναβάτης της Yamaha έθεσε έναν καλό χρόνο και βρέθηκε λίγο μπροστά από τον teammate του, Μάβερικ Βινιάλες, ο οποίος πήρε τη δεύτερη θέση. Φαίνεται ότι το νέο κράνος με το γράφημα ενός… Viagra 46 γραμμαρίων έκανε δουλειά για τον «γιατρό»!

Presenting…@ValeYellow46's Misano special helmet! 🙌

Another unique design from The Doctor! 😎#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/xBSWfWXPYJ

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2020