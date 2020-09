Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 28ο κύπελλο και 18ο νταμπλ στην ιστορία του κόντρα στην ΑΕΚ, αφού επικράτησε με 1-0 στον τελικό του Βόλου. Ωστόσο, αυτή η κατάκτηση τροπαίου συνδυάστηκε με την αποχώρηση του αρχηγού των «ερυθρολεύκων», Βασίλη Τοροσίδη από την ενεργό δράση. Ο «Τόρο» έκανε ιδανικό επίλογο στην καριέρα του, αποκτώντας νταμπλ στη τελευταία του σεζόν με τον Ολυμπιακό. Πρόκειται για ακόμη έναν σπουδαίο παίκτη που ήρθε στον Ολυμπιακό το Δεκέμβριο του 2006 επί των ημερών της διοίκησης Σωκράτη Κόκκαλη.

Δείτε τον εδώ στην πρώτη επίσημη συνάντηση του ως παίκτης του Ολυμπιακού τον Ιανουάριο του 2007 λίγες μέρες μετά τη μεταγραφή του στους “Ερυθρολευκους” από την Ξάνθη.

Από τότε πέρασαν 13 ολόκληρα χρόνια. Ο Βασίλης Τοροσίδης επέστρεψε στον Ολυμπιακό για δεύτερη φορά και απόψε πιθανότατα έκλεισε την καριέρα του με ονειρεμένο τρόπο. Δείτε τον στο βίντεο να σηκώνει το τρόπαιο.

Δάκρυσε στο «αντίο» του

Οι πανηγυρισμοί μετά την «ερυθρόλευκη» κατάκτηση

Όταν ο Ολυμπιακός ανακοίνωνε τον Δεκέμβριο του 2006 τον Βασίλη Τοροσίδη

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Πειραιωτών:

Who is who

Γεννήθηκε: 10/06/1985

Tόπος: Πετεινός Ξάνθης

Yψος: 1.86

Βάρος: 74

Συμμετοχές στο πρωτάθλημα: 76

Γκολ: 3

Συμμετοχές στο Κύπελλο: 14

Γκολ-

Συμμετοχές στην Ευρώπη: 3

Γκολ-

“Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ανακοινώνει τη συμφωνία της με την ΠΑΕ Skoda Ξάνθη για την μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή Βασίλη Τοροσίδη, ο οποίος θα ενταχθεί στο δυναμικό του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ από τις 03/01/2007. Παράλληλα, στο πλαίσιο της μετεγγραφής του παραπάνω ποδοσφαιριστή, συμφωνήθηκε η παραχώρηση, από τον Ιανουάριο, του Θανάση Κωστούλα στην ομάδα της Ξάνθης”.

Η σχετική ανακοίνωση της Ξάνθης:

“Η ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ ΑΟ ανακοινώνει ότι επήλθε συμφωνία μεταξύ της ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ ΑΟ και της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για την ελεύθερη μεταγραφή του Βασίλη Τοροσίδη στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και του Θανάση Κωστούλα στην ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ ΑΟ. Οι ως άνω ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται στις νέες τους ομάδες από τον Ιανουάριο”.