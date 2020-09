Με ένα εμφατικό 60.5%, η στιγμή που πάγωσε τον χρόνο, μέχρι η μπάλα να βρεθεί στο διχτάκι από τα χέρια του Γιώργου Πρίντεζη, ψηφίστηκε ως η κορυφαία της δεκαετίας στη διοργάνωση. Μέσα από 100 διαφορετικές επιλογές, καμία άλλη δεν κατάφερε να πλησιάσει το ποσοστό αυτό, με τη μοναδική συμμετοχή που ξεπέρασε το 40% να είναι πάλι ελληνική και να αφορά κλέψιμο του Δημήτρη Διαμαντίδη και πάσα πίσω από την πλάτη.

The Winner Of The Play Of The Decade as voted by the fans…

The 2012 title-winning shot by Georgios Printezis for @olympiacosbc was chosen as the iconic moment of the decade 👏#EuroLeague20 pic.twitter.com/HyxpN3XsFk

