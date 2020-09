Την ήττα με 74-57 γνώρισε ο Ολυμπιακός σε φιλικό παιχνίδι που έδωσε με τη Βιλερμπάν, στο πλαίσιο του τουρνουά της Βαλένθια. Με προβλήματα σε άμυνα και επίθεση, οι ερυθρόλευκοι δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Γάλλους, που ήταν ιδιαίτερα εύστοχοι στα τρίποντα, σε αντίθεση με τους Πειραιώτες που είχαν μόλις ένα εύστοχο σε 14 προσπάθειες.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, για την οποία ο Σλούκας σημείωσε οκτώ πόντους, θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 την ομάδα που θα ηττηθεί στο Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου. Υπενθυμίζεται ότι εκτός ήταν με τραυματισμό ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ. Πρώτος σκόρερ του αγώνα και των Γάλλων ο Άλερικ Φρίμαν με 14 πόντους και 4/6 τρίποντα. Εξίσου σημαντική ήταν η συμβολή του Αμερικανού ύψους 2.18 σέντερ Μουσταφά Φαλ (12 πόντοι), τον οποίο οι παίκτες του Ολυμπιακού αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν κάτω από το καλάθι.

