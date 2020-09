Ο «Greek Freak» γράφει ιστορία στο παγκόσμιο μπάσκετ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν στον «μαγικό κόσμο» για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο ΝΒΑ. Να σημειώσουμε πως η ψηφοφορία για το βραβείο του MVP αφορούσε τις εμφανίσεις των παικτών μέχρι τη διακοπή, λόγω του κορονοϊού και δεν ουσιαστικά δεν μπορεί να τεθεί καμία αμφιβολία πως εκείνο το διάστημα ο Γιάννης ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος.

Η σεζόν για τους Μιλγουόκι Μπακς ολοκληρώθηκε με άσχημο τρόπο στη «φούσκα» και με έναν σκληρό αποκλεισμό από τον Β’ Γύρο των πλέι οφ από τους Μαϊάμι Χιτ. Όμως, τα κατορθώματα του Έλληνα σταρ στην άμυνα και στην επίθεση σε συνδυασμό με την ασταμάτητη πορεία των «ελαφιών» στη regular season (1οι στο ταμπλό) δεν μπορούσαν να αλλάξουν το τελικό αποτέλεσμα στην… κούρσα του MVP.

Ο Αντετοκούνμπο, που ολοκλήρωσε τη σεζόν με 29,5 πόντους, 13,6 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ ανά παιχνίδι πήρε για δεύτερη σεζόν το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του «μαγικού κόσμου» και μπήκε σε ένα… κλειστό κλαμπ, δίπλα στους Μάικλ Τζόρνταν και Χακίμ Ολάζουον. Βλέπετε, μόνο οι τρεις τους έχουν καταφέρει να πάρουν την ίδια χρονιά τόσο το βραβείο του MVP, όσο και εκείνο του κορυφαίου αμυντικού της λίγκας. Ο «MJ» τα είχε καταφέρει το 1988 και ο «The Dream» το 1994.

Giannis Antetokounmpo has won his second consecutive MVP award, per @wojespn 🏆 pic.twitter.com/FJPwKjj9AD

— Sports Illustrated (@SInow) September 18, 2020