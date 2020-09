Διπλό έγκλημα στο Λέτσε της Ιταλίας, με ένα εκ των δύο θυμάτων να είναι ο Ιταλός διαιτητής Ντανιέλε Ντε Σάντις. Το δεύτερο θύμα ήταν η σύντροφός του, η 30χρονη Ελεονόρα Μάντα. Το ζευγάρι μαχαιρώθηκε θανάσιμα από άγνωστο, στο σπίτι τους κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Το τραγικό γεγονός έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας 21/9, λίγο μετά τις 21:00. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, υπάρχουν και μαρτυρίες ότι εθεάθη άνδρας να φεύγει τρέχοντας από το σπίτι κρατώντας μαχαίρι.

Ο Ντανιέλε Ντε Σάντις στο παρελθόν είχε σφυρίξει πάνω από 130 αναμετρήσεις αγώνων στη δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας.

Serie B and C referee Daniele De Santis and his partner were killed in his apartment on Monday evening https://t.co/FsyWusAvRK pic.twitter.com/h9CXGemTP5

