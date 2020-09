Ο Ουρουγουανός επιθετικός είχε προσπαθήσει πολύ ώστε να αποδεσμευτεί από τους ”μπλαουγκράνα” και να δεχθούν την πρόταση των 4 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο αυτό δε σημαίνει πως δεν συγκινήθηκε από την αποχώρησή του από τους Καταλανούς. Ο 33χρονος παίκτης θα παραθέσει το απόγευμα της Τετάρτης 23/9 συνέντευξη τύπου, ενώ η Μπαρτσελόνα έχει οργανώσει μια μικρή εκδήλωση αποχαιρετισμού για να τιμήσει την προσφορά του στην ομάδα.

Luis Suarez is crying while he leaves Barcelona training ground… he’s joining Atlético Madrid. Confirmed. ⚪️🔴 #FCB #Atleti #transfers https://t.co/2F86t2fpUq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2020