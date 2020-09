LIVE: Ολυμπιακός – Ομόνοια

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League, καθώς υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (23/9, 22:00 μ.μ.) την Ομόνοια. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας επιδιώκουν να νικήσουν με «καθαρό» σκορ τους πρωταθλητές Κύπρου ούτως ώστε να διευκολύνουν το έργο τους ενόψει του επαναληπτικού της ερχόμενης Τρίτης (29/9, 22.00) στο ΓΣΠ της Λευκωσίας. Το παιχνίδι μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς θέλει να έχει ως οδηγό την περσινή χρονιά, όπου έφτασε ένα βήμα από τους «8» του Europa League, ενώ πήρε και μεγάλα ευρωπαϊκά αποτελέσματα κόντρα στην Τότεναμ και την Άρσεναλ.

69′ ΓΚΟΛ 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Βαλμπουενά ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

68′ Πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Ο Λέγιακς χρησιμοποίησε το χέρι σε μονομαχία με τον Ραντζέλοβιτς.

67′ Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Αραμπί σηκώθηκε αφύλαχτος, έπιασε την κεφαλιά από σέντρα του Ραφίνια, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι.

65′ Ο Ολυμπιακός επιχειρεί με πολλές σέντρες να διασπάσει την άμυνα της Ομόνοιας.

60′ Ο Ολυμπιακός πιέζει από την δεξιά πλευρά.

59′ Ο Ολυμπιακός με Χασάν και Ελ Αραμπί θα παίξει πλέον με 4-4-2. Ραντζέλοβιτς δεξιά και Βαλμπουενά αριστερά.

54′ Ασυνεννοησία Μπα – Σα, διώχνει σε κόρνερ ο Σενεγαλέζος.

53′ Πεσμένος στο έδαφος ο Καμαρά, έχει χτυπήσει.

51′ Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια, το σουτ του Ντούρις από κοντά πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι. Είχε προηγηθεί ωραία ενέργεια και πάσα του Λέγιακς.

Άρχισε το β’ μέρος

Τέλος α’ ημιχρόνου

45+1′ Σουτ στην κίνηση του Φορτούνη μέσα από την περιοχή από ωραία μπαλιά του Βαλμπουενά, η μπάλα λίγο άουτ.

44′ Πολύ αποτελεσματική είναι η ανασταλτική λειτουργία της Ομόνοιας που αποτρέπει κάθε επίθεση του Ολυμπιακού.

38′ Δυνατή σέντρα του Ραφίνια από δεξιά, η μπάλα άουτ. Ζήτησε συγγνώμη ο Βραζιλιάνος.

36′ Κεφαλιά του Χασάν από γέμισμα του Βαλμπουενά, η μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι.

34′ Πολύ καλή εκτέλεση κόρνερ του Τιάγκο, έδιωξε ο Σα.

27′ Κίτρινη κάρτα στον Βίτορ Γκόμες για μαρκάρισμα στον Βαλμπουενά.

24′ Δυνατό σουτ του Καμαρά έξω από την περιοχή με αξιώσεις, έδιωξε ο Φαμπιάνο.

22′ Ο Βαλμπουενά, που πέρασε δεξιά, έδωσε στον Μασούρα στην περιοχή της Ομόνοιας, αλλά ο εξτρέμ του Ολυμπιακού έκανε επιθετικό φάουλ στον Τιάγκο.

17′ Ο Ραφίνια απομάκρυνε με γυριστό.

16′ Σέντρα του Ραφίνια από δεξιά, απομάκρυνε η άμυνα της Ομόνοιας.

14′ Σε θέση οφσάιντ ο Σένε από βαθιά μπαλιά του Τζόρντι Γκόμεθ. Ο Σα είχε προλάβει να βγει και να διώξει με κεφαλιά.

10′ Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να έχει την κατοχή.

7′ Πρώτη τελική για τον Ολυμπιακό με σουτ του Μπουχαλάκη που κατέληξε άουτ.

5′ Ο Φορτούνης επιχείρησε να κάνει το γύρισμα από αριστερά, η μπάλα κόντραρε στον Χούμποτσαν.

2′ Ο Τιάγκο στο έδαφος, τον χτύπησε η μπάλα στο κεφάλι από διώξιμο του Ραφίνια.

Άρχισε ο αγώνας

21:59 Μπροστά στην άδεια Θύρα 7, υπάρχει πανό στο οποίο αναγράφεται: “Το ποδόσφαιρο χωρίς οπαδούς είναι ένα τίποτα”.

21:55 Να θυμίσουμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Σα – Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας – Καμαρά, Μπουχαλάκης – Μασούρας, Φορτούνης, Βαλμπουενά – Χασάν.

21:45 To δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο στην Κύπρο, στις 29 Σεπτεμβρίου (22.00).

Η άφιξη της ομάδας μας στο «Γ. Καραϊσκάκης»! / The arrival of Olympiacos at «G. Karaiskakis»! #Olympiacos #UCL #OLYOMO #Arrival #Karaiskaki #Football pic.twitter.com/fquPWfuKlP

