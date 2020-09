Ο κόσμος του ΝΒΑ δε μπορεί να μην σοκάρεται με την εικόνα του εξαθλιωμένου πρώην παίκτη των Ντάλας Μάβερικς, Κλίβελαντ Καβαλίερς και Μπόστον Σέλτικς, Ντελόντε Ουέστ. Ο φακός ”συνέλαβε” τον πρώην NBAer για πρώτη φορά το 2016 στο Τέξας, να βρίσκεται σε άθλια κατάσταση στους δρόμους. Τότε ήταν που τον ρώτησαν οι περαστικοί αν είναι αυτός, και τότε εκείνος απάντησε: «Ήμουν, φίλε… Αλλά δεν είμαι αυτός, σε αυτή τη ζωή, πια…». Η απάντηση βέβαια, δε θεωρείται περίεργη, αν αναλογιστεί κανείς πως ο Ουέστ πάσχει χρόνια από διπολική διαταραχή.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο εν λόγω παίκτης εμφανίζεται ξανά, αδύναμος και εξαθλιωμένος, ζητιανεύοντας λεφτά από τους περαστικούς. Ο ρακένδυτος, πια, παίκτης προκαλεί σοκ σε όποιον τον αναγνωρίζει, σκορπώντας θλίψη για την κατάστασή του.

Delonte west really out here in north dallas smh pic.twitter.com/9SxZzIO5AP

— 🇯🇵 (@CallTcooks) September 22, 2020