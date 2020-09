Η Yamaha πραγματοποίησε τρομερές κατατακτήριες στην Καταλονία και άφησε πίσω τον ανταγωνισμό καθώς στις πέντε πρώτες θέσεις βρέθηκε στις τέσσερις πρώτες. Ο Φράνκι μετά την πρώτη του νίκη πήρε και την πρώτη του pole με έναν τρομερό γύρο αφήνοντας πίσω του τον team mate του Κουαρταραρό. Επίσης, ο «Γιατρός» επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις καθώς σε μία από τις αγαπημένες του πίστες ανέβηκε στην τρίτη θέση και έκλεψε τις εντυπώσεις.

🔝 @FrankyMorbido12 edges out team-mate @FabioQ20 for maiden #MotoGP pole!@ValeYellow46 completes the front row with his best qualifying since Silverstone 2019! ⏱️@MonsterEnergy | #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/SIbxaJ6jGT

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 26, 2020