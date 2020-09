Ο Λιουίς Χάμιλτον πήρε την 96η pole position της καριέρας του και δεύτερη στην πίστα του Σότσι της Ρωσίας. Ο Βρετανός έδειχνε σαν να βρίσκεται «πίσω» από τον teammate του, Βαλτέρι Μπότας, την Παρασκευή στα ελεύθερα δοκιμαστικά, ενώ στις κατατακτήριες έκανε μεν καλούς χρόνους, αλλά δεν ξεχώριζε. Στο Q2 μάλιστα είχε μείνει για αρκετή ώρα στη ζώνη υποβιβασμού. Φυσικά θα έκανε ένα καλό γύρο με περίπου 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα να απομένουν και θα έβγαινε από τον κίνδυνο, η κόκκινη σημαία όμως από την έξοδο του Σεμπάστιαν Φέτελ, παραλίγο να του χαλάσει τα σχέδια.

Κατάφερε να ξεκινήσει οριακά ένα γύρο πριν πέσει η καρό σημαία, για δέκατα του δευτερολέπτου, αφού την ώρα που μηδένισε το ρολόι ήταν μόλις είχε περάσει τη γραμμή εκκίνησης. Σε κάθε περίπτωση, ο Βρετανός τελικά κατάφερε να πάρει την πρωτιά και να φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στο ρεκόρ του Μίκαελ Σουμάχερ. Αν κερδίσει αύριο, θα τον ισοφαρίσει στις 91 νίκες στη Formula 1. Δεύτερος κατάφερε να ανέβει ο Μαξ Φερστάπεν, βγάζοντας από… τη μέση τον Βαλτέρι Μπότας και αφήνοντάς τον στην τρίτη θέση.

